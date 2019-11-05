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Basın İlan Kurumu Samsun Çalıştayı 7 ilden gazeteciler Samsun’da buluştu

İHA

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından organize edilen Karadeniz Bölgesi Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Samsun'da yapıldı.

Basın İlan Kurumu Samsun Çalıştayı 7 ilden gazeteciler Samsun’da buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından organize edilen Karadeniz Bölgesi Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Samsun’da yapıldı.
Yerel ve yazılı basının dijital dönüşüm sürecinin tahlili ve bu mecraların gelecekte de varlığını devam ettirebilmesi için Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat’tan gelen gazeteciler BİK’in Samsun Öğretmenevinde düzenlediği çalıştayda bir araya geldi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğini söyleyerek, “Basının haber alma, haberi vatandaşa gönderme hak ve hürriyeti vardır. Bunlar Anayasa ve kanunlarla garanti altına alınmıştır. Ama şunlara dikkat etmemiz lazım; devletin varlığı, bağımsızlığı ve bütünlüğünden ödün vermeden yapacağımız haberlerle bu güzel Anadolu’nun, devletimizin gücüne güç katacak haberler yapmalıyız. İçimizdeki ayrılıkları öne çıkararak devletimizin bağımsızlığını sekteye uğratacak, ayrılıkları artıracak haberlerden kaçınmamız lazım. Onun ötesinde de insan hak ve hürriyetlerine uygun yayın yapma sorumluluğunuz” diye konuştu.

“Uzun yıllar ses getiren gazeteler olalım”
Basının, özellikle de yerel basının kendilerine çok yardımcı olduklarını düşündüklerini aktaran Vali Kaymak, “Saman alevi gibi parlayıp kısa süreli gazete olmaktansa uzun yıllarla süreli bir gazete olalım. Uzun yıllar ses getiren gazeteler olalım. Samsun’un çok güçlü bir yerel basını var. Arkadaşlarımız ulusal basın organlarıyla yarışacak şekilde teknik altyapıya sahipler. Gerçekten bölgeye de önderlik yapıyorlar. Şehirlerimizin kalkınmasında basının rolünü çok önemsiyoruz. Belediyelerimiz olsun diğer kurumlar olsun sizlerin yönlendirmesi olumlu eleştirileri çok önemli. Samsun halkıyla aramızda iletişim kuruyorsunuz. Bizim Samsun halkına ulaşmamızı sağlıyorsunuz. O yönüyle Samsun’da görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yazılı olan her şey ayrıca bir belge niteliğindedir”
Yerel basının işini iyi yaptığı takdirde o şehrin prestijine pozitif katkı sağlayacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Aslında iletişim bilgi alma ve aktarma alanı ama son dönemde çok farklı içerik ve mecra değişikliğini beraberinde getiriyor. Ama geleneksel yazılı basının da gücünü ve etkinliğini ayakta tutmanın çok doğru olduğundan buna emek verilmesi gerektiğine de inanıyorum. Çünkü yazılı olan her şey ayrıca bir belge niteliğindedir. Samsun gibi kentleri ilgilendiren özellikle yerel basım hem yazılı hem görsel açıdan yayın yapan ayrıca internet üzerinden yayın yapan arkadaşlar açısından çok önemli olan konu basındır. Basın ifade ettiğiniz gibi o şehirlerin, toplumun ve ülkenin konumlandığı yere göre en önemli istifade edebileceği mecralardan biridir. Bu istifadeye odaklanamadığı ve yakalayamadığında hatta bazen negatif enerji ürettiği mecra da olma ihtimali yüksektir” şeklinde konuştu.

5,4 milyar lira medya harcaması
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Türkiye’de 2019 yılı itibariyle medya harcamalarına baktığımızda, ilk yarıyılda toplam medya ve reklam yatırımları 5,4 milyar lira olmuştur. 2018 yılı ilk yarı kıyaslamalarına göre televizyon yatırımları yüzde 7, radyo yatırımları yüzde 5, açık hava yatırımları yüzde 1.8 oranında geriledi. Basın mecrası ise önceki yıla oranla yüzde 30.9’luk bir gerileme yaşamıştır. Geleneksel mecralardaki bu kayıplara rağmen, dijital mecra yüzde 10.8’lik bir büyüme kaydetmiştir” dedi

2018 yılında Basın İlan Kurumundan 454 milyon lira
Dijital medyanın hızla geliştiğini aktaran Rıdvan Duran, “Durum, yazılı basın aleyhine bir tabloyu karşımıza çıkarsa da kurumumuz adına paylaşacağım veri, özellikle yerel basın için önem arz edecektir. Türkiye’de reklam verenlerin yazılı basına ayırdığı pay yıldan yıla düşerken, Basın İlan Kurumunun 2011 2018 yılları arasında resmi ilan ve reklam yatırımları sürekli artış göstermiştir. 2011 yılında 252 milyon lira olan tutar, ülke genelinde, 2018 yılı içinde 2 bine yakın gazete ve dergiye toplam 454 milyon Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımına çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Yerel basın, toplumumuzun aynasıdır”
Yerel basını çok önemsediklerini aktaran Rıdvan Duran, “Yerel basın, toplumumuzun aynası ve yerelin sorunlarını, güzelliklerini, haberlerini halka ulaştıran bir vasıta, halkın isteklerini ilgili mercilere yansıtan güçlü bir sestir. Kurtuluş Savaşı’nda oynadığı büyük rol nedeniyle ‘Anadolu Basını’ olarak anılagelen yerel basının bu bilinçle yaptığı haberciliğin değerine ve gücüne sonuna kadar inanıyoruz” diye konuştu.

“Artık insanlar cep telefonlarından haberlere ulaşabilmektedir”
Hem dijital medyaya hem yazılı ve yerel medyaya destek verdiklerini belirten Genel Müdür Duran şunları söyledi:
“Toplum adına denetim işlevi gerçekleştiren ve toplumun sesi olan yazılı medyanın artık dijital dönüşümü de beraberinde getirmesi gerekliliği hatta zarureti üzerine bu toplantıları yapmaktayız. Malumunuz üzerine az önce reklam pastasından da bahsetmiştim. İnternet medyasının yüzde 10.8’lik artışı söz konusu. Artık insanlar cep telefonlarından haberlere ulaşabilmektedir. İnternet dediğimiz mecra dünyanın en hızlı iletişim aracı ama aynı zamanda en güvensiz iletişim aracıdır. Çünkü kontrol mekanizması gecikmelidir. Biz bir şekilde yazılı basının devamından yana fakat dijital medyayla da entegre olarak bunu göz ardı etmeden ve yine yazılı basının ahlak ve ilke esasları çerçevesinde bu mecranın da artık güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu anlamda bu programı yaptı.”
Toplantıya, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, BİK Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş, BİK Samsun Bölge Müdürü Mustafa Bayraktar, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İŞKUR ve KOSGEB il temsilcilerinin yanı sıra 7 ilden gelen basın temsilcileri katıldı.

SAMSUN

05 Kasım 2019 Salı

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