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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki İ.Ö., sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö., kendisini vuranı tanımadığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

05 Kasım 2019 Salı

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