Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki İ.Ö., sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö., kendisini vuranı tanımadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

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