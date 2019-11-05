Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, özellikle havaların soğuması ile ortaya çıkan boğaz ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte boğaz ağrısı şikayetlerinde artış görünmeye başlandı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğü bu günlerde Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, büyük küçük demeden herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek özellikle uzun süren boğaz ağrısına dikkat çekti.

Dr. Tepe, "Genellikle soğuk algınlığı veya boğaz iltihabı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanan boğaz ağrısı, bazen özofagus iltihabı veya başka bir etken de neden olabilir. Yutkunma sırasında ağrı, ateş gibi boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler nedeni bu ağrıyı saptamaya yardım eder. Soğuk algınlığı, grip, bakteriyel ve diğer viral enfeksiyonlar, alerjiler, kuru hava, duman, kimyasal maddeler ve diğer tahriş edici maddeler, yaralanma, gastroözofageal reflü hastalığı ve tümör gibi faktörler uzun süren boğaz ağrısının nedenleridir. Ciddi bir sebebe dayanmayan basit enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı için evde uygulayabileceğiniz pek çok yöntem olmakla birlikte neden kaynaklandığını öğrenmek ve özellikle uzun süren bu ağrılarda mutlaka kulak boğaz burun doktoruna görünmeniz gerekir" dedi.

SAMSUN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.