İlkadım Belediye Meclis toplantısı 9 madde meclisten geçti, 1 madde muhalefete takıldı

İlkadım Belediye Meclisi toplantısında 9 madde meclisten geçerken, imar planı değişikliğiyle ilgili 1 madde ise Cumhur İttifakı'nın karşı oylarına takıldı.

İlkadım Belediye Meclisi, Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında toplandı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi, belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Gündemde yer alan 10 maddenin 9’u oy birliği ile kabul edilerek Samsun Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilirken, 1 madde üzerinde ise uzlaşma sağlanamadı.

‘İlkadım Tepecik Mahallesi 3162 adanın bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 imar planı değişikliğinin’ görüşüldüğü maddeye Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri ret oyu vererek, ilçe belediye meclisinde bekletilmesini önerdiler. Millet İttifakı’nın meclis üyeleri ise maddenin kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesini istediler. Yapılan ilk sayımda Cumhur İttifakı’nın oyu 14, Millet İttifakı’nın oyu ise 15 çıktı. Duruma itiraz eden Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ardından sayım tekrar yapıldı. Bu sayımda ise Cumhur İttifakı’nın 16, Millet İttifakı’nın ise 15 oyu geçerli sayıldı.

Yapılan sayımların ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu sayılar çok sorun değil. Sonuçta Büyükşehir Belediye Meclisine gideceğiz. Siz tavrınızı koydunuz. Benim kişisel kanaatim, bu imar planının ada bazında olmasıdır. Yoksa biz bütün şehrin tamamını buraya getirmemiz gerekir ki bu bana imkansız gibi geliyor. Büyükşehir Meclisinde de konu görüşülebilir. Burada bir karşı koyuş filan söz konusu değil. Kişisel olarak ada bazında olduğuna inandığım için bu şekilde değerlendirme yaptım. Yoksa sonuçta komisyonda kalıp, değerlendirip, kararımızı tekrar alacağız” dedi.

Maddenin komisyonda bekletilme kararı açıklandığı anda bazı meclis üyelerinin başkanın oyunun çift sayılması gerektiğini söylemesinin ardından Başkan Demirtaş, “Bunu daha tartışmaya gerek yok. Sonuçta bu karar, vatanı kurtardığımız bir karar değil yani. Sonuçta bir durum var ve bunu sonra tartışacağız diyoruz. Sıkıntı yok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz konusu madde 15’e 16 oyla komisyonda bekletildi. İlkadım Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı, 2 Aralık’ta yapılacak.

SAMSUN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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