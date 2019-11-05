Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler

SAMSUN'da otomobillerinde 4, evlerinde ise 10 kilogram esrar ele geçirilen Faruk Ş. (28) ile kardeşi Oktay Ş. (24) kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne sürdü, uyuşturucu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin (45) yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düğzenledi. Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk Ş. ve kardeşi Oktay Ş.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilogram esrar maddesi bulundu. Kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Kadriye Ş., komşusu Ahmet Ş.'nin bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.



SAMSUN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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