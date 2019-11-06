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Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını ...

İHA

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında 'mavi ışık' kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.

Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını kapatıyorlardı

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
Samsun’da bazı balıkçılar tezgahlarını mavi ışıkla aydınlatarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyordu. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun’da balık satışı yapan 15 dükkanı inceledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından 3 tanesinin aydınlatılmasında usulsüzlüğe rastlanılmazken 12 balıkçının ise mavi ışık kullandığı tespit edildi. Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edilen balık satış yerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıklar söktürülerek, süre verildi.
Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Zabıta olarak halkımızdan gelen şikayetler üzerine ya da rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugün de balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde 15 balıkçı esnafı denetlendi. Bu balıkçılardan 12 tanesinin normal olması gereken aydınlatmadan farklı aydınlatma kullandığını tespit ettik. Bunları söktürdük. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Bu kontroller devam edecek. Kullanmış oldukları gün ışığı haricindeki diğer ışıklar, satışa sunulan balıkların hilelerini göstermez, kapatır. Bu düşünce ile çalışmalar yaptık. Mavi ışıkların hepsini söktürdük, takibimiz devam edecek. Denetlememiz, farklı sektörlerde de devam edecek” dedi.
Aydınlatma olarak mavi ışık kullanan işletmelere gerekli işlemler yapılarak tekrar denetlenmek üzere 7 gün süre verildi.

SAMSUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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