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Çeltikte dane kaybı düştü, 2,8 milyon TL kazanç sağlandı 2019 yılı çeltik hasadı sonu ...

İHA

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun'da 2019 yılı çeltik hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınıra göre il ekonomisine 2 milyon 822 bin 450 TL kazanç sağlandığını söyledi.

Çeltikte dane kaybı düştü, 2,8 milyon TL kazanç sağlandı 2019 yılı çeltik hasadı sonu değerlendirmesi

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun’da 2019 yılı çeltik hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınıra göre il ekonomisine 2 milyon 822 bin 450 TL kazanç sağlandığını söyledi.
Samsun’da 2019 yılı çeltik hasadının sona ermesi vesilesiyle bir değerlendirme yapan Bayram Ay şunları söyledi:
“İlimiz, çeltik yetiştiriciliğinde ülkemizde sahip olduğu yüzde 15 pay ile Edirne’den sonra ikinciliği elinde bulundurmaktadır. İlimiz için önemli bir paya sahip çeltik hasadının titizlikle yapılması, hasat esnasında yaşanacak kayıpların önlenmesi hususunda büyük önem arz etmektedir. 10 Eylül 2019 tarihinde Çarşamba ilçemizde başlayan çeltik hasadı; Terme, Yakakent, Tekkeköy, Salıpazarı, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerimizde de yapılarak, 28 Ekim’de Bafra ilçemizde sona ermiştir. İlimizde bu yıl toplam çeltik ekiliş alanı 18 bin 105 hektar olup tamamı biçerdöverle hasat edilmiştir. İl genelinde toplam 51 kontrolör ile 8 ilçede yapılan biçerdöverle çeltik hasadında 156 kontrol sonunda ortalama çeltik verimi 787 kg/ da, biçerdöverle hasat edilen ürün miktarı 142 bin 476 ton ve dane kayıp oranı yüzde 1,30 kg/da olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre ilimizde 2019 yılı çeltik hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınıra göre ilimiz ekonomisine 2 milyon 822 bin 450 TL kazanç sağlanmıştır.”

SAMSUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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