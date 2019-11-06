Asansörde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı 4 kişilik asansöre 7 kişi binince

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 kişilik asansöre 7 kişi binince mahsur kaldılar.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta bulunan Adalet Bakanlığı Bafra Denetimde Serbestlik Binasına çıkmak isteyen 7 kişi, 4 kişilik asansöre bindi. Fazla yükü kaldırmayan asansör 2. kat boşluğunda kaldı. Asansörde mahsur kalan şahısların yardım istemesi sonucu olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 7 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
SAMSUN
06 Kasım 2019 Çarşamba
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