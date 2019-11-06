22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

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Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye, 22 yaşındaki Oğuzhan Donuk'un oto yıkama iş yerinde cansız bedeni bulundu. Durum polise haber verildi. Donuk'un kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:32

YATSI 18:54

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