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Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

İHA

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 4'ü kadın 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 kişinin mahkemece gözaltı süreleri 24 saat daha uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SAMSUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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