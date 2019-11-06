Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı

Samsun Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından, vatandaşlara broşür dağıtılarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe halkının yoğun olarak bulunduğu halk pazarında vatandaşlara ve esnaflara üzerinde ‘Telefon Dolandırıcılığına Dikkat’ yazılı bilgilerin yer aldığı uyarıcı broşürler dağıtarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunuldu. Ekipler, afiş ve el ilanlarını vatandaşların yoğun oldukları park, pazar yerleri, banka ATM’leri, resmi kurum ve kuruluşların giriş kapılarına ve vatandaşların yoğun bulunduğu iş yerlerine astı. Vatandaşlara da el ilanları dağıtan ekipler, vatandaşlarla para ve kontör dolandırıcılığı hakkında halkı bilgilendirdi. Hiçbir devlet memurunun vatandaşa telefon açarak kendisini emniyet mensubu, askeri personel gibi tanıtmayacağını ifade eden ekipler, aynı zamanda hiçbir devlet memurunun da para, kontör ve banka hesap bilgisini telefonla sormayacağını anlattılar.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyete uğramamaları için tedbirli olmalarını isteyen İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Polis Memurları Murat Aktaş, Bahtiyar Akyol ve Tuncay Ocak vatandaşları uyararak böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis ihbar hattını aramalarını istediler.

SAMSUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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