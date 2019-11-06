Pompalı tüfekli cinayete 18 yıl hapis

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişinin vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan genç, 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken ağabeyi ise beraat etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde 2018 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle tek el açılan ateş sonucu Uğur Yılmaz (35) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Bektaş B. (25) ile ağabeyi Ramazan O.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olaydan sonra tutuklanan Bektaş B. ile tutuksuz olan ağabeyi Ramazan O.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Bektaş B. 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken ağabeyi Ramazan O.B. ise beraat etti.

SAMSUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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