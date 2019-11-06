Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama

SAMSUN'da otomobillerinde ve evlerinde 14 kilo esrar ele geçirilen Faruk (28) ve Oktay Şahin (24) kardeşlerle, anneleri Kadiriye (45) ve akrabaları Ahmet Şahin (43) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk ve kardeşi Oktay Şahin'in içinde bulunduğu otomobili durdurup arama yaptı. Araçta yaklaşık 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilo esrar daha bulundu.

'SATICI DEĞİL, İÇİCİYİZ'

Kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturucu maddeyi anneleri Kadriye Şahin'in yetiştirdiğini söyledi. Kadriye Şahin de komşusu ve akrabası Ahmet Şahin'in bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini ifade etti. Polis, 2 kardeş, anneleri ve akrabaları Ahmet Şahin'i gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



SAMSUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:32

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.