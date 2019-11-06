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Samsun’da Ortadoğu Ezgileri Gecesi İntifada’nın Fenomeni Ebu Rıdvan’dan Kardeşlik Konseri

İHA

İsrail zulmü ve işgali sonucu mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalan çocukları müzikle hayata tutunduran Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, yarın akşam Samsunlularla buluşacak.

Samsun’da Ortadoğu Ezgileri Gecesi İntifada’nın Fenomeni Ebu Rıdvan’dan Kardeşlik Konseri

İsrail zulmü ve işgali sonucu mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalan çocukları müzikle hayata tutunduran Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, yarın akşam Samsunlularla buluşacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 40. Yıl Etkinlikleri kapsamında özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Kudüs Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenecek Klasik Türk Müziği konserinde, mülteci kamplarında büyüyerek kendisini bu kamplarda yaşayan çocuklara müzik öğretmeye adayan Filistinli Sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, yarın akşam sahne alacak. Ebu Rıdvan, 15 kişilik orkestra ekibiyle eserlerini yine mülteci çocuklar için icra edecek.

Hayatını değiştiren röportaj
İsrail'in Filistin işgalinin bütün şiddetiyle hissedildiği 1979 yılında dünyaya gelen Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, Ramallah’taki Amari mülteci kampında büyüdü. 8 yaşındayken zor koşullar altında yaşadığı kampa baskın düzenleyen İsrail askerlerine taşlar fırlatırken fotoğraflanan Ebu Rıdvan, 1990'lı yıllarda kemanla tanıştı. Çok geçmeden Edward Said Ulusal Konservatuarına kaydoldu. 1998 yılında ABD’li yazar ve belgesel yapımcısı Sandy Tolan ile yaptığı bir söyleşi ise hayatını tamamen değiştirdi. Tolan’ın röportajı Fransız bir radyo kanalında yayınlanınca, Remzi’nin hayat hikayesi dikkat çekti. Kazandığı bursla Fransa’da müzik tahsili yaptı. Eğitimine devam ederken 2002 yılında AlKamandjâti (Kemancı) derneğini kurdu.

Birçok festivale katıldı
Batı Şeria ve Gazze’deki mülteci kamplarını 15 müzisyenle ziyaret ederek yetenekli Filistinli çocukları keşfeden AlKamandjâti Derneği, onları sevdikleri çalgıyı çalmaya teşvik ederek müzik eğitimi almalarını sağlıyor. Güçlü yeteneği olanları da konservatuvarlara yönlendiriyor. Kendisi gibi çocuklara imkan sağlamak için yardım faaliyetlerine girişen derneğin bugün, Filistin ve Lübnan’daki mülteci kamplarında çok sayıda şubesi bulunuyor. Filistin’de pek çok müzik festivali düzenleyen Filistinli Sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, 20052015 yılları arasında Barok Festivali, 20062015 yılları arasında Müzik Günleri ve 2016 yılında ilk kez düzenlenen Manevi ve Geleneksel Müziğe Yolculuk gibi festivallere imza attı.

Uluslararası barış ödülü
İşgaller, zulüm, ağır yaşam şartları altında ayakta kalmaya çalışan Filistinli çocukların hayatına neşe katmaya çalışan sanatçı Ebu Rıdvan, bu çabalarıyla uluslararası arenada da büyük beğeni topluyor. Prens Claus Kültür ve Kalkınma Ödülü, Kültürel Mükemmeliyetçilik için Takreem Ödülü, Stars Vakfı Etki Ödülü ve Gandhi Vakfı’nın Uluslararası Barış Ödülü gibi gibi çok sayıda önemli ödüle layık görülen AlKamandjâti ve sanatçı Ebu Rıdvan, müzik dışındaki sanatlara da ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

İdris Akdin'den Samsunlulara davet
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, "Ebu Rıdvan, Filistin'den Samsun'a kardeşlik rüzgarları estirmek için şehrimize geliyor. '‘Müziğin şiddeti ya da savaşı önleyemeyeceğini biliyorum ama hiç olmazsa çocuklara başka bir dünyanın kapısını açıyor' diyen bu büyük sanatçı, 7 Kasım Cuma günü Atakum Sanat Merkezinde Samsunlularla buluşacak. Tüm sanatseverlerimizi yarın akşam saat 19.00'daki bu muhteşem konsere davet ediyoruz" dedi.

SAMSUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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