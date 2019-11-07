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OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen: “37 projeden 9’u hibe ...

İHA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 'mesleki eğitim yılı' kapsamında bu yıl ilk kez uygulanan Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ile Samsun'daki 9 okula 6 milyon TL hibe desteği verdiklerini açıkladı.

OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen: “37 projeden 9’u hibe almaya hak kazandı” “TR 83 Bölgesi'nde 25 proje hibe kazandı”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, ‘mesleki eğitim yılı’ kapsamında bu yıl ilk kez uygulanan Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ile Samsun’daki 9 okula 6 milyon TL hibe desteği verdiklerini açıkladı.
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Mali Destek Programı hakkında Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hibe desteği ile mesleki eğitime önem verdiklerini ifade eden Mevlüt Özen, hibe desteği alan okulları ve projeleri de açıkladı.

“37 projeden 9’u hibe almaya hak kazandı”
Samsun’da proje veren 9 kurumun hibe almaya hak kazandığını dile getiren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Bu sene sanayi ve teknoloji ‘mesleki eğitim yılı’ ilan edilmişti. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için Türkiye’nin her yerinde bütün kalkınma ajansları bu konuda farkındalık çalışmaları yapıyorlar. Biz de 3 tane konuyu gündeme getirdik. Bir tanesi mesleki ve teknik alt yapıyı geliştirmek üzere bölgemizdeki okullara bir teklif çağrısına çıkalım. 6 milyon TL bütçe belirledik. Bu 6 milyonluk hibe bütçesiyle bir takım işleri gerçekleştirelim diye yönetim kurulumuz da bu konuya destek verdi. Sonrasında mali desteği ilan ettik. Samsun bölgesinden 37 proje sunuldu. Bunun 9’u yönetim kurulu tarafından kabul edildi” dedi.

Hibe almaya hak kazanan okullar ve hibe miktarları
Hibe alan okulları ve projeleri de açıklayan Mevlüt Özen, Samsun’da Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 305 bin TL’lik bir projeye 250 bin TL’lik bir hibe kazandı. ‘Umdun Filizlendiği Yer Atölyem’ projesiyle bu hakkı kazandılar. ‘Mesleki Eğitime Cerrahi Müdahale Projesi' ile Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 388 bin liralık projesine 350 bin liralık bir hibe kazandı. Bu sene uygulanacak. ‘Sektör ile Mesleki Eğitimin Oryantasyonu Projesi' ile Tekkeköy AliEmine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 165 bin liralık projesine 148 bin TL hibe kazandı. ‘Ayvacık’ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz Projesi' ile Ayvacık Halk Eğitim Merkezi 150 bin liralık projesine 135 bin TL hibe kazandı. Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gelemen’deki okulun laboratuvarını yenilemek üzere 350 bin TL toplam bütçesi olan ve 310 bin liralık hibe bütçesi olan bir proje kazandı. ‘Dijital Pazarlanma ve Kümelenme Atölyesi Projesi' ile Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 140 liralık toplam bütçeyle 100 bin TL’lik bir hibe kazandı. ‘Yeni Bölümlerim ve Yeni Umutlarım Projesi' ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 396 bin liralık projesine 330 bin TL hibe verilecek. ‘Mesleğimi Keşfediyorum Projesi' ile Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 167 bin liralık projesine 140 bin TL hibe kazandı. Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Endüstri 4.0 İçin Robotik Uygulamalar Projesi' için 260 bin liralık projesine 235 bin TL hibe kazandı” diye konuştu.

“TR 83 Bölgesi'nde 25 proje hibe kazandı”
Samsun Üniversitesi ile protokol yaptıklarını söyleyen Özen, şunları kaydetti:
“Samsun’un dışında bölgemizdeki 4 ilimizde mesleki eğitimle ilgili eğitimler yapıyoruz. Mesleki eğitimlerde çalışan hocalara proje hazırlama eğitimleri veriyoruz. Samsun Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü çerçevesinde TR 83 Bölgesi'nde mesleki eğitimin yol haritasını ve bundan sonraki gelişmeleri çıkarmak üzere komisyon marifetiyle bölgenin mesleki eğitim raporunu çıkartacağız ve yayınlayacağız. Bu projelerin 9 tanesi ilimizde ama 25 proje kazandı. Amasya, Tokat ve Çorum’da da bu projelerin devamı var. İlk defa denediğimiz bu mesleki eğitim ve teknik eğitim alt yapısının güçlendirilmesine yönelik mali destek programımızın sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Okullarımıza uygulamalarında başarılar diliyorum. Bu, önümüzdeki yıllarda tekrarlanabilir. Hem meslek okullarımızın hem de meslek yüksekokullarımızın atölyeleriyle ilgili projelerini hazırlamalarını öneriyorum. Bir sürü program ilan ediyoruz. Cazibe merkezleri programı, sosyal gelişme programı ve ajansın uyguladığı mali destek programları var. Bu konuda proje hazırlamanın önemini vurgulamak istiyorum.”

SAMSUN

07 Kasım 2019 Perşembe

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