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Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner Samsun’da Dünya turunda bir veteriner

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 'Klinikten Dünya Turuna' başlıklı bir konferans veren Gezgin Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, "İnşallah mayıs ayında dünya turuna başlayacağım. Ondan sonra dünya turundaki anılarımı da yazmayı planlıyorum" dedi.

Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner Samsun’da Dünya turunda bir veteriner

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) ‘Klinikten Dünya Turuna’ başlıklı bir konferans veren Gezgin Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, “İnşallah mayıs ayında dünya turuna başlayacağım. Ondan sonra dünya turundaki anılarımı da yazmayı planlıyorum” dedi.
OMÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Klinikten Dünya Turuna’ isimli bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ve her ay bir ülke gezmeye çalıştığını aktaran Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, “Uludağ Üniversitesinde doktorama devam ediyorum. Aynı zamanda İstanbul’da özel bir klinikte veteriner hekim olarak çalışıyorum. Boşta kalan vakitlerimi de gezilerimle harcıyorum. Daha doğrusu boş vakitlerimi işle dolduruyorum öyle deyim, ben olaya o şekilde bakıyorum. Hayatı geçirmemeye çalışıyorum ve o yüzden her ay bir ülke gezmek gibi bir projem var. Çoğu zaman da her ay bir ülkeye gidiyorum. Bazen ülke olmasa bile Türkiye’de bir şehir seçiyorum ve onun haricinde bu tarz davetler oluyor onları değerlendirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“Paramı savurmaya değil daha faydalı şeylere yöneltmek için gezmeyi tercih ettim”
Şu ana kadar 28 ülkeyi gezdiğini belirten Çetin, “Kendim zaten aktif olarak çalışıyorum ve bu gezileri kendi maaşımla yönetiyorum. Onun haricinde otobüs veya otostop değil uçak ile nokta atışı ucuz biletler bulursam o şekilde değerlendiriyorum. Ben öğrenciliğimde Erasmus ile Polonya’da okudum ve o zaman Avrupa’nın çeşitli başkentlerini gezme fırsatım oldu. İş hayatına atılınca ve maddi olarak da biraz daha güçlenince hani paramı savurmaya değil de daha faydalı şeylere yöneltmek için gezmeyi tercih ettim ve geziler bu şekilde doğdu” diye konuştu.
Bugüne kadar birçok ülkeyi gezdiğini ve ilginç anlara şahit olduğunu aktaran Çetin, “Avrupa’nın birçok ülkesini gezdim ve Orta Doğu'yu gezdim. Ama Orta Doğu daha keyifli gelmeye başladı bana ve bunlar arasında da Irak ve Mısır çok etkileyiciydi” ifadelerini kullandı.

“Mayıs ayında dünya turuna başlayacağım”
Veterinerlik ve gezginliğin yanı sıra kitap da yazan Çetin, yazarlık serüveninin üniversite yıllarında başladığını belirterek, “Atatürk’le ilgili yayınlanmamış bir derleme eserim vardı. Onun dışında arkadaşlarla birlikte çıkardığımız Acur adında bir dergi vardı. Ondan sonra kendi maddi olgunluğuma eriştiğim vakit kendim bastırdım kitapları yani şuan resmi olarak basılmış bir kitabım yok ama kendi imkanlarımla dağıttığım kitaplarım var. Genelde hikayeler şeklinde yazıyorum. İnşallah mayıs ayında dünya turuna başlayacağım. Ondan sonra dünya turundaki anılarımı da yazmayı planlıyorum” dedi.

“Kuzey Amerika’yı çok merak ediyorum”
Çetin, 28 ülke gezdiğini ancak bu sayının yetersiz olduğunu açıklayarak, “Benim gezdiğim yerler çok az aslında. Avrupa’nın tamamını, Kuzey Afrika’dan Mısır'Ia ve Orta Doğu'yu gezdim. Onun dışında gezilecek çok yer var. Özellikle Orta Asya’yı, Uzak Doğu'yu, Kuzey ve Güney Amerika’yı çok merak ediyorum ve mayıs ayındaki dünya turum Kuzey Amerika’dan başlayacak. Bu şekilde sıkılana kadar gezmeyi planlıyorum ve kafamda olan gezme süresi 6 ay veya 1 yıllık bir süreç” açıklamasında bulundu.
Konferans, Hakkı Seçkin Çetin’e fidan sertifikası takdimi ile son buldu. Konferansa Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şerife Tütüncü ve Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Buğra Genç’in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

SAMSUN

07 Kasım 2019 Perşembe

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