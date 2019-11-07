Sıcak havalar kışlık sebzeyi vurdu Ürünlere talep yok, üretici zor durumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sıcak havalar kışlık sebzeyi vurdu Ürünlere talep yok, üretici zor durumda

İHA

Samsun’un Bafra Ovası'nda yetişen kışlık sebzeler sıcak hava nedeniyle talep görmeyince üreticiler zor durumda kaldı. Üreticiler düşük fiyatlardan, komisyoncular da talep olmamasından yakınıyor.
110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası'nda üreticiler de komisyoncular da dertli. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve buna karşılık sebze fiyatlarının düşük olmasından şikayet ederken, kabzımallar da havaların sıcak oluşu nedeniyle kışlık sebzelere talebin azaldığını söylediler. Bafra Ziraat Odası ile Sebze Üreticileri Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri kışlık sebze üreticilerinin sorunlarını diledi.

“Verim çok güzel fakat fiyatlar çok düşük”
Ağıllar Mahallesi'nden kırmızı ve beyaz lahana ile pırasa ekimi yaptığını söyleyen Ramazan Sürmeli, “Fiyatlardan memnun değiliz. Verim çok güzel fakat fiyatlar çok düşük. Giderler çok yüksek. Destek bekliyoruz. Bizlere birileri sahip çıksın. Şu an zararına çalışıyoruz. Sadece mahsul tarladan kalksın diye. Daha da aşağı inerse kesmeden buraları süreceğiz” dedi.

30 bin dekar alanda üretim
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Kırmızı lahananın 30 bin dekar alanda ekimi var. Kırmızı lahana tamamen salatalık üzerine. Ülkenin iç piyasası değil ihracata dönük bir ekim alanı var. Üretici çok mağdur. 2018 yılı ile 2019 yılı girdilerinde yüzde 6070 bir artış var ama maalesef ürün satışlarında düşüş var. Bu işin çözümü ihracatta” diye konuştu.

“Burada satılmıyor ama İstanbul tezgahında ateş pahası”
Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, “Tarımla uğraşıyorum. Şu an tarlamda da kelem(beyaz lahana) kesiliyor, pırasa söküyorlar akşam zorla verdim. O da başkan olduğumuzdan aldılar. Satılmıyor diyorlar ama İstanbul tezgahında ateş pahası. Burada ise tarlada kalıyor. İstanbul’da bunu bulamıyorlar, burada tarlada kalıyor. Bugün satmasa bunu 1 hafta sonra tarlada kalacak” ifadelerini kullandı.

İhracat şart
Bafra Halinde komisyonculuk yapan Mehmet Torun ise, “45 yıldır halde kabzımalım. Halci olarak buranında eskilerindenim. Şu anda sebze olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde randıman yok. Mallar satılmıyor, talep yok. Kendi imkanlarımızla Türkiye’nin muhtelif yerlerine gönderiyoruz. Komisyona gönderiyoruz satılan satılıyor, satılmayanı dökülüyor. Birincisi şu anda havaların sıcaklığı ikincisi de talep yok. Mal bol, havalar sıcak gidiyor. Kış sebzesi genellikle yağışı sever. Şu anda yağış yok, havalar sıcak gidiyor. Bafra’nın malları çok kaliteli. Şu anda karnabahar, brokoli, pırasa, kırmızı ve beyaz lahanamız çok kaliteli. Bafra Türkiye’nin ikinci bir Çukurova’sı burası. Üretim güzel. Herkes mücadelesini yapıyor fakat satışlar iyi değil. Pazar sorunu var. Siyasilerin destek olması lazım. Dışarı mal göndermemiz lazım. Türkiye’nin muhtelif yerlerine Zonguldak, Bartın, Çaycuma, Devrek, Trabzon, Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara’ya kendimiz ürün gönderiyoruz. Dışarıya da biraz destek olursa daha iyi olur” şeklinde konuştu.
Bafralı üreticiler, ürünlerin ihraç edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

SAMSUN

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım’da çek borçlarının yüzde 60’ı ödendi Emlak ve ÇTV borçları için vatandaşlara çağrı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Borçlarda yüzde 60 civarında bir toparlama kaydettik” “24,5 milyon TL’lik çek borcunun 17 milyon TL’sini ödedik, Kasım’da 8 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor” “İlçenin borcu varsa, çalışan da halk da bundan etkileniyor”
YEREL HABERLER İlkadım’da çek borçlarının yüzde 60’ı ödendi Emlak ve ...
Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner Samsun’da Dünya turunda bir veteriner
YEREL HABERLER Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner ...
OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen: “37 projeden 9’u hibe almaya hak kazandı” “TR 83 Bölgesi'nde 25 proje hibe kazandı”
YEREL HABERLER OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel ...
45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 ...
Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı Emlak ve ...
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: “Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” “30 yıl içerisinde 1999 Marmara Depremi tekrar edebilir”
YEREL HABERLER Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: “Türkiye’nin depreme ...
Sandıkçı: “Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz”
Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
YEREL HABERLER Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
Burun eti büyümesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor
YEREL HABERLER Burun eti büyümesi birçok sağlık sorununu da ...
İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı
Samsun’da Ortadoğu Ezgileri Gecesi İntifada’nın Fenomeni Ebu Rıdvan’dan Kardeşlik Konseri
YEREL HABERLER Samsun’da Ortadoğu Ezgileri Gecesi İntifada’nın ...
Atakum'da lösemi farkındalığı
YEREL HABERLER Atakum'da lösemi farkındalığı
Samsun'un işsizlik raporu masaya yatırıldı 93 bin 9 kişi iş için başvurdu, 34 bin 184 kişi işe yerleştirildi 10 bin 761 kişiye 73 milyon 358 bin 878 TL işsizlik maaşı ödendi Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'un işsizlik raporu masaya yatırıldı 93 bin 9 ...
Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama
YEREL HABERLER Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama
Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması
YEREL HABERLER Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması
Pompalı tüfekli cinayete 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli cinayete 18 yıl hapis
Bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmelere dikkat Rıza Zengin: “Temizlik yapıldıktan sonra bacanın kullanılmasını öneriyoruz”
YEREL HABERLER Bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmelere dikkat Rıza ...
Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı
Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu
Hamilelere 'grip aşısı' uyarısı "Hamileler grip aşısını ihmal etmemeli"
YEREL HABERLER Hamilelere 'grip aşısı' uyarısı "Hamileler grip ...
Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni görüştü Günlük kiralık evler konusu bakanlığa taşınacak
YEREL HABERLER Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni ...
DEAŞ şüphelisi Iraklının ülkesinde 'idam' cezasının bulunduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi Iraklının ülkesinde 'idam' cezasının ...
Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri
YEREL HABERLER Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X