Sıcak havalar kışlık sebzeyi vurdu Ürünlere talep yok, üretici zor durumda

Samsun’un Bafra Ovası'nda yetişen kışlık sebzeler sıcak hava nedeniyle talep görmeyince üreticiler zor durumda kaldı. Üreticiler düşük fiyatlardan, komisyoncular da talep olmamasından yakınıyor.

110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası'nda üreticiler de komisyoncular da dertli. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve buna karşılık sebze fiyatlarının düşük olmasından şikayet ederken, kabzımallar da havaların sıcak oluşu nedeniyle kışlık sebzelere talebin azaldığını söylediler. Bafra Ziraat Odası ile Sebze Üreticileri Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri kışlık sebze üreticilerinin sorunlarını diledi.



“Verim çok güzel fakat fiyatlar çok düşük”

Ağıllar Mahallesi'nden kırmızı ve beyaz lahana ile pırasa ekimi yaptığını söyleyen Ramazan Sürmeli, “Fiyatlardan memnun değiliz. Verim çok güzel fakat fiyatlar çok düşük. Giderler çok yüksek. Destek bekliyoruz. Bizlere birileri sahip çıksın. Şu an zararına çalışıyoruz. Sadece mahsul tarladan kalksın diye. Daha da aşağı inerse kesmeden buraları süreceğiz” dedi.



30 bin dekar alanda üretim

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Kırmızı lahananın 30 bin dekar alanda ekimi var. Kırmızı lahana tamamen salatalık üzerine. Ülkenin iç piyasası değil ihracata dönük bir ekim alanı var. Üretici çok mağdur. 2018 yılı ile 2019 yılı girdilerinde yüzde 6070 bir artış var ama maalesef ürün satışlarında düşüş var. Bu işin çözümü ihracatta” diye konuştu.



“Burada satılmıyor ama İstanbul tezgahında ateş pahası”

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, “Tarımla uğraşıyorum. Şu an tarlamda da kelem(beyaz lahana) kesiliyor, pırasa söküyorlar akşam zorla verdim. O da başkan olduğumuzdan aldılar. Satılmıyor diyorlar ama İstanbul tezgahında ateş pahası. Burada ise tarlada kalıyor. İstanbul’da bunu bulamıyorlar, burada tarlada kalıyor. Bugün satmasa bunu 1 hafta sonra tarlada kalacak” ifadelerini kullandı.



İhracat şart

Bafra Halinde komisyonculuk yapan Mehmet Torun ise, “45 yıldır halde kabzımalım. Halci olarak buranında eskilerindenim. Şu anda sebze olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde randıman yok. Mallar satılmıyor, talep yok. Kendi imkanlarımızla Türkiye’nin muhtelif yerlerine gönderiyoruz. Komisyona gönderiyoruz satılan satılıyor, satılmayanı dökülüyor. Birincisi şu anda havaların sıcaklığı ikincisi de talep yok. Mal bol, havalar sıcak gidiyor. Kış sebzesi genellikle yağışı sever. Şu anda yağış yok, havalar sıcak gidiyor. Bafra’nın malları çok kaliteli. Şu anda karnabahar, brokoli, pırasa, kırmızı ve beyaz lahanamız çok kaliteli. Bafra Türkiye’nin ikinci bir Çukurova’sı burası. Üretim güzel. Herkes mücadelesini yapıyor fakat satışlar iyi değil. Pazar sorunu var. Siyasilerin destek olması lazım. Dışarı mal göndermemiz lazım. Türkiye’nin muhtelif yerlerine Zonguldak, Bartın, Çaycuma, Devrek, Trabzon, Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara’ya kendimiz ürün gönderiyoruz. Dışarıya da biraz destek olursa daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Bafralı üreticiler, ürünlerin ihraç edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

SAMSUN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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