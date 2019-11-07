Hırsızlık suçundan tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. isimli şahıs (24), hırsızlık suçundan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
SAMSUN
07 Kasım 2019 Perşembe
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