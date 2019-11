Albayrak: “Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç” “Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak”

“Samsun İş Dünyası ile Buluşma” programında iş adamlarına hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Samsun İş Dünyası ile Buluşma” programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık 6 senedir Türkiye’nin çok yoğun kuşatmayla mücadele verdiğine dikkat çekerek, “Gezi, 1725, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz Darbe Girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı milletimizin birliğine kast etmekti. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler. Barış Pınarı Harekatı’nda da enteresan süreçler yaşadık. Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekun mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1,70 seviyelerine inerek tarihi netice ortaya koyduk. Yıl sonu hedefimiz 12’lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç. Yıl sonunda enflasyonda inşallah hedefin de altına ineceğiz, önümüzdeki yıl düşük tek haneli enflasyonlara ineceğimiz bir sürece gireceğiz” ifadelerini kullandı.



"Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık"

Albayrak şöyle konuştu:

"Toplasanız 1520 kişi olan ve dedikleri hiç bir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk, bu söylemi takınanların bir kısmı siyasi, bir kısmı ticari, bir kısmı istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiler. Bir sene önce 'Türkiye battı, IMF ile anlaşın' diyorlardı, böyle bir görüşme yapmadık. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha az bir sürede, çok daha iyi bir şekilde geride bıraktık. Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoku yüzde 30,2 oranına sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Ekonomik aktivitedeki toparlanma öne çıkıyor. Eylül ayında 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 431 bin kişilik artış gerçekleştirdi. Toplam konut satışı eylülde 147 bine ulaştı. Otomotiv satışları 40 bine ulaştı. Ekonomide güven endeksi yüzde 20 arttı. Yılı pozitif büyümü ile kapatacağız. Çok daha iyi bir son çeyrek olacak. Kurumsal kredi faizlerinde en düşük piyasa faizlerini gördük, daha da düşecek inşallah.”



“Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak"

Albayrak, “Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık. Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız. İvme paketinde tahsis rakamı 25 milyar lira, kredi kullandırılan rakam 10 milyar lirayı geçti” şeklinde konuştu.

