Bakan Albayrak’tan Samsun’a sanayi müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Samsun'a yeni sanayi bölgesi ile ilgili müjde vereceğiz” “Ülkemizi, kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler”

– Samsun’da iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi özelinde inşallah eski liman bölgesindeki arazi ile ilgili süreci ben de takip ediyorum. Burada da yakında inşallah güzel bir müjde vereceğiz” dedi.

“Samsun İş Dünyası ile Buluşma” programı Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Toplantıda iş dünyası ve ekonomik konular masaya yatırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş adamlarına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, özellikle Samsun iş dünyasının merak ettiği yeni sanayi bölgesi ile ilgili çok yakında müjde vereceklerini ifade etti.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu yıl 19 Mayıs’ın 100. yılını kutluyor olmanın gururu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Ortaya koyduğumuz 2023 yılı hedeflerinin en stratejik ögeleri reel sektör temsilcileri. Bu bağlamda Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere finans sektörünün önde gelen üç kurumunun temsilcisi ile reel sektörü buluşturan bu toplantının nazarımızda özel bir önemi var. Bugün söz iş dünyasının temsilcilerinde olacak. Bakanımız ve Genel Müdürlerimiz konuşmaktan çok sizleri dinlemek, görüşlerinizi almak ve sorunlarınıza çözüm üretmek üzere burada bizimle bir arada. Paylaşmak istediğiniz ne varsa ifade etmenizi, önemle rica ediyorum. Çünkü çözüm için, reel sektörümüzü güçlü kılmak için birlikteyiz. Bu vesileyle ile Türkiye için Değişim Başlıyor anlayışıyla ekonominin bel kemiği reel sektörün güçlenmesi için ekonomik çözüm paketlerini hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli mihenk taşlarından biri olan Samsun’da da yine iş dünyasına nefes aldıracak destek paketleri açıklayacağınızı umuyorum. Toplantının şehrimizde düzenlenmesine vesile olan Bakanımıza bizleri onurlandırdıkları için ve genel müdürlerimize verdikleri katkı için teşekkür ediyorum” dedi.



“Yeni sanayi bölgesi ya OSB ile ilgili müjde vereceğiz”

Türkiye geneline müjdelerin yanı sıra Samsun’a özel müjdeler de veren Bakan Berat Albayrak, “Samsun, üretim şehri, sanayi şehri. Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi özelinde inşallah eski liman bölgesindeki arazi ile ilgili süreci ben de takip ediyorum. Vekillerimiz zaten her gün takip ediyorlar. Burada da yakında inşallah güzel bir müjde vereceğiz. Bunun ötesinde burayı yaptık. OSB ya da sanayi bölgesi. Burada yatırımlar yapacağız değil mi? İnşallah açıkladığımız paketlerle yine sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için burada yatırım yapacak olan firmalarımızı da 3 kamu bankamızla birlikte bizim meşhur ivme paketi ile birlikte uzun vadeli, uygun kaynakla hızlı yatırıma dönüşmesi için sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Sadece bugün itibarıyla ivme paketindeki tahsis rakımı 25 milyarı, kredi kullanılan rakam 10 milyar TL’yi geçti. Bu sadece son 45 aydaki rakam. Tüm bu pozitif trend, tüm finans sektörümüzde düşmeye devam ediyor. Daha da iyi olacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün Samsun’da gerek kamu bankalarımız, gerek gelir idaresindeki arkadaşlarımızla konuşmamızın akabinde iş adamlarıyla sorucevap bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Ülkemizi, kurfaizenflasyon sarmalına almak için her yolu denediler”

Türkiye üzerinde denenen ekonomik oyunlara da değinen Bakan Albayrak, “Bir yılı aşkın süredir ekonomide verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz kazanımları sahaya yansıtmak, sanayicimizin, KOBİ’lerimizin, üreticilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, çözmek ve değişim idealimizi hep birlikte hayata geçirmek için il il iş dünyası buluşma programlarına başladık. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz 3. İl olarak da büyük bir ihracat potansiyeline sahip, liman şehrimiz ve Milli Mücadele ruhunun buradan başladığı, temellerinin buradan atılarak başladığı güzel Samsunumuza bizleri davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 6 senedir ülkemiz bir kuşatma planı ile mücadele ediyor. 3013 Haziran ayında başladı. Gezi, 17/25, Çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ saldırıları, 15 Temmuz… Hiçbirinin amacı ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbirisi birbirinden bağımsız değildi. Hepsini milletimizin desteği ile bertaraf ettik. En sonunda ekonomideki saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst seviyeye çıkardılar. Taviz vermedik. Son 15 ayı hep birlikte yaşadık. Ülkemizi, kurfaizenflasyon sarmalına almak için her yolu denediler. 1 yılı aşkın bu sürede 3 büyük kur atağı yaşadık. Kuru çıkartabildikleri yere kadar çıkartıp, enflasyonu kontrol edilemez hale getireceklerdi. Ülkemizi altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile çökerteceklerdi. Ağustos’ta kuru 7,24’e kadar çıkardılar. Daha da yukarı hedeflediler ama tüm kurumlarımızla güçlü bir refleks gösterdik. Mart ayında ve Barış Pınarı Operasyonu'nun gerçekleştiği dönemde de aynısını denediler. Şükürler olsun her biri başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, kamu bankalarının genel müdürleri, iş dünyasının temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı, açılış konuşmaların ardından sorucevap kısmıyla devam etti.

