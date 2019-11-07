“Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla "Her Bağış Yeni Bir Hayattır" başlıklı bir panel düzenlendi.

“Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” başlıklı bir panel düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, organ yetmezliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir sağlık sorunu olduğunu ancak bunun artık organ nakli ile çözülebildiğini vurguladı. Oruç, “Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli yapılamayan hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı olarak hayatlarını kaybediyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız” dedi.

“124 hastayı yeniden hayata bağlama imkanı oldu”
Oruç, organ ve doku naklinde ortaya çıkan en temel sorunun organ bağışının yeterince benimsenememesi olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de sisteme kayıtlı bekleyen 28 bin 470 hastamız mevcuttur. Bu hastalardan sırasıyla böbrekte 23 bin 5, karaciğer 2 bin 261, kalp 1117 kişi organ nakli olmak umuduyla beklemektedir. 2019 yılı içerisinde bölgemize bağlı illerde toplam 182 beyin ölümü vakasından 57 tanesi donör olmuştur. Bu vakalardan 75 böbrek, 42 karaciğer, 7 kalp olmak üzere 124 toplam hastayı yeni bir hayata bağlama imkanı olmuştur. Bu organlar tıbbi kriterlerimiz gereği kime uygunsa sadece Samsun bölgemizde değil Türkiye’nin dört bir yanındaki hastalarımıza gönderilmiştir. Samsun il merkezi ise bölge illeri arasında 62 beyin ölümünden 26 donör ile ilk sıradadır. Yine Türkiye geneli nüfusa göre donör sayısı açısından Samsun bölgemiz yaklaşık 12 PMP oranıyla ikinci sırada ve 7 PMP olan Türkiye ortalamasının da iki katı üzerine yer almıştır. Organ bağışı farkındalık çalışmalarımız kapsamında yıl boyunca ilimiz genelinde yaklaşık 30 bin kişiye organ bağışı eğitimi yapılmış, farklı noktalarda mesai gözetilmeden bağış stantlarımız açılmıştır. Sonuç olarak, bekleyen hastalara oranla yapılan nakil sayıları kısıtlı olmakla birlikte bu sayılar organ bağışının hayati önem sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir” diye konuştu.

“Organ bağışı toprağa düşen bir tohum gibi”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Üniversite olarak organ ve doku nakli merkezimizle biz de önemli başarılara imza attık. Çok istekli ve heyecanlı bir ekibimiz var. 2019 yılı itibarıyla şöyle bir yapılanlara baktığımızda; böbrek naklinde 45 rakamına ulaştık. Bunlardan 31’i kadavradan, 14’ü canlıdan nakil. Karaciğer naklinde 21 kişiye nakil gerçekleştirildi ve bunların tamamı kadavradan. İnşallah canlıdan da nakil gerçekleştirilecek hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kornea naklinde 36 kişiye nakil gerçekleştirildi ve kemik iliği naklinde de 12’si çocuklar olmak üzere 15 kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Erişkinlerde kemik iliği nakli henüz başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölgemizde hakikaten bu alanda büyük başarılara imza atacak hem imkana hem ekibe sahip. İnşallah biz ve ekibimiz bölgemizde bu konudaki ihtiyaçların büyük kısmını daha büyük başarıyla ve daha büyük sayılarla gerçekleştiririz. Bunun da yolu organ bağışından geçiyor” şeklinde konuştu.

“Kişilerin örnek olması çok önemli”
Vali Yardımcısı Hasan Balcı da organ bağışının hem dini bir sorumluluk hem de kültürel ve evrensel bir ilke olduğunu söyleyerek, “Bir insana siz bir fayda sağladığınızda artık bu ilahi bir denge, dua yahut doğanın kanunu mudur ne denirse densin bunun çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Daha fazla bir iyilik, daha fazla bir hayır, daha fazla bir sağlık kendi bünyenizde görüyorsunuz. O anlamda bir bağışçı olmanız çok önemli. Bir de burada hal dili çok önemli. Ben 18’inci kanımı verdim bütün organlarımı bağışladım. Bizim sağlık sektöründe ve diğer sektörlerde de bu işin öncüsü olan insanların ve kişilerin bu anlamda örnek olması çok önemli” ifadelerini kullandı.
Balcı ayrıca toplumda oluşan birtakım tedirginlik ve algılara karşı vatandaşın sürekli bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Program, açılış konuşmalarının ardından Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör ve Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın sunumları ve bağış yapan donörlere teşekkür belgesi takdimleriyle son buldu.

SAMSUN

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık
YEREL HABERLER Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin ...
Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu
YEREL HABERLER Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber ...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Büyükşehirde
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Büyükşehirde
Bakan Albayrak’tan Samsun’a sanayi müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Samsun'a yeni sanayi bölgesi ile ilgili müjde vereceğiz” “Ülkemizi, kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan Samsun’a sanayi müjdesi Hazine ve ...
Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi ...
Veraset ilamı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklanma şoku
YEREL HABERLER Veraset ilamı için adliyeye gelen yaşlı adama ...
Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol
Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü
YEREL HABERLER Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından ...
Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Albayrak: “Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç” “Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak”
YEREL HABERLER Albayrak: “Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha ...
Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
Hırsızlık suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan tutuklandı
Bakan Albayrak, Samsun’da
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, Samsun’da
Sıcak havalar kışlık sebzeyi vurdu Ürünlere talep yok, üretici zor durumda
YEREL HABERLER Sıcak havalar kışlık sebzeyi vurdu Ürünlere talep ...
İlkadım’da çek borçlarının yüzde 60’ı ödendi Emlak ve ÇTV borçları için vatandaşlara çağrı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Borçlarda yüzde 60 civarında bir toparlama kaydettik” “24,5 milyon TL’lik çek borcunun 17 milyon TL’sini ödedik, Kasım’da 8 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor” “İlçenin borcu varsa, çalışan da halk da bundan etkileniyor”
YEREL HABERLER İlkadım’da çek borçlarının yüzde 60’ı ödendi Emlak ve ...
Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner Samsun’da Dünya turunda bir veteriner
YEREL HABERLER Klinikten dünya turuna Gezgin veteriner ...
OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen: “37 projeden 9’u hibe almaya hak kazandı” “TR 83 Bölgesi'nde 25 proje hibe kazandı”
YEREL HABERLER OKA’dan mesleki eğitime 6 milyon TL hibe OKA Genel ...
45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 ...
Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı Emlak ve ...
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: “Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” “30 yıl içerisinde 1999 Marmara Depremi tekrar edebilir”
YEREL HABERLER Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: “Türkiye’nin depreme ...
Sandıkçı: “Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz”
Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
YEREL HABERLER Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
Burun eti büyümesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor
YEREL HABERLER Burun eti büyümesi birçok sağlık sorununu da ...
İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan getirdiği eroinle yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X