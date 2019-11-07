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Atakum Belediyesi'nden anlamlı farkındalık Lösemili çocuklar için maskeyle çalıştılar

İHA

Atakum Belediyesi personeli, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir gün boyunca maske ile çalışarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Atakum Belediyesi'nden anlamlı farkındalık Lösemili çocuklar için maskeyle çalıştılar

Atakum Belediyesi personeli, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir gün boyunca maske ile çalışarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Gün içerisinde belediyeyi ziyarete gelen LÖSEV temsilcilerini ve lösemiyle mücadele eden çocukların da Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve belediye personeli tarafından maskelerle karışılanması vakıf temsilcilerini ve çocukların ailelerini duygulandırdı.
Atakum Belediyesi, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye personeli, "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" hareketine destek vererek mesailerini maske takarak yaptı. Gün içerisinde yüzlerce yurttaşın geldiği belediyenin Çözüm Merkezi'nde personelin maske takması vatandaşlarda merak uyandırırken, bina içerisine asılan farkındalık afişleriyle de önemli mesajlar verildi. Bazı vatandaşlar maskeleri gördüğünde endişelenirken, personelin lösemi hakkında bilgi vermesi üzerine farklındalığa destek vererek, teşekkür etti.

Duygusal karşılama
Aynı gün içerisinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye ziyarette bulunan LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Aylin Erokay Bilekli, LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, lösemiyle mücadele eden 8 yaşındaki Tuana Çelenk ve 6 yaşındaki Nehir Ahsen Akyıldız ile ailelerini Başkan Deveci ve belediye personeli maskeleriyle kapıda karşıladı. Bir anda onlarca kişinin maskelerle kendilerini karşılaması nedeniyle oldukça duygulanan LÖSEV temsilcileri ve lösemili çocukların aileleri gözyaşlarını tutamadı.

“Amacımız dikkat çekmek”
Türkiye'de çok sayıda lösemi hastası olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde lösemi tedavisinin yapıldığı tek merkez. O nedenle çocukları lösemi hastası olan aileler de bu yükü taşıyor. Çoğu aile, çocuğunun tedavisi için aylarca hatta yıllarca Samsun'da yaşamak durumunda kalıyor. Bu sorun, bizim yurttaş olarak hissettiğimizden daha derinde, büyük bir sorun. Bu sıradan bir hasta tedavisi değil ve neredeyse ailenin tedavisi ve o ailelerin büyük bir sosyal sorunla karşı karşıya kaldığının ifadesi. Bunu Türkiye kamuoyunun hissetmesi lazım. O nedenle bu sorunun, bu farkındalığın her alanda duyurulması lazım. Bugün ve hafta boyunca yaptıklarımız, Türkiye'nin her tarafında yapılıyor. Bizim de burada yaptığımız, bu soruna işaret etmek, duyarlılık oluşturmak ve Samsun kamuoyunun dikkatini lösemi hastalarına ve onların tedavilerine yöneltmek. Dün OMÜ'de öğrendim, lösemi hastaları, özellikle çok fazla kan ihtiyacı duyuyor. Bu kan ihtiyacının yüzde 70'ini Üniversitenin Tıp ve Veteriner Fakültesi öğrencileri karşılıyormuş. Onlar açısından bu çok güzel bir şey ama Samsun kamuoyu açısından müthiş bir ilgisizlik. Ona da ilgi çekmek istiyoruz. Dün söyledim, bugün de ifade ediyorum. Samsun kamuoyu, lösemi hastalarının tedavilerine duyarlı olmalı. Kansere ve kanser yapan çevre kirliliğine karşı Türkiye, özellikle Samsun kamuoyunun daha bilinçli ve daha etkin davranmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Gözlerimiz doldu
28 Kasım'ın LÖSEV'in armağan ettiği bir hafta olması nedeniyle gururlu olduklarını ifade eden LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Aylin Erokay Bilekli, "Lösemili çocukları anlamak ve onlarla ilgili aslında yaşadıklarına biraz daha duyarlı olabilmek ve farkındalık yaratabilmek adına oluşturulan bir hafta. Bu dönemde burada olmak gerçekten çok güzel. Başkanım sağ olsun bizleri çok farklı bir şekilde karşıladı. Girdiğimizden itibaren bütün çalışanların maske takması, bir farkındalığın yanı sıra empati anlamına da geliyor. Biz 28 Kasım içerisinde diyoruz ki; lösemi bulaşıcı değildir. Lösemi tedavi edilebilen ve aslında önlenebilen bir hastalıktır. Çevresel etkenleri iyileştirebilirsek, hastalığı da bir nebze önlemiş oluruz. Biz bu farkındalık için buradayız. Atakum Belediyesi'nin bize verdiği destek de gerçekten bizim için çok değerli. Bu yüzden başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

LÖSEV Samsun ofisinin 9 Kasım cumartesi günü açılacağını ve Samsun'da önemli amaçlar için çalışacaklarını kaydeden LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, "Hepinizi 9 Kasım’da açılışımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Lösemiyle mücadele eden 6 yaşındaki Nehir Ahsen Akyıldız'ın annesi Reyhan Akyıldız ise, "Bizim için aile olarak zor bir hafta, zaten hastalığı ilk öğrendiğimizde kabullenme süreci çok zordu. Belediyeden içeri girdiğimizde herkesin maske takıyor olması beni çok duygulandırdı. Zor bir süreç, biz hala tedavi görüyoruz. Bitmesine de yirmi hafta var" sözlerini kaydetti.

SAMSUN

07 Kasım 2019 Perşembe

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