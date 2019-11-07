Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre girdikleri 2 ayrı evden ziynet eşyası çalan Y.G. (28) adlı kadın ile D.İ. (16) adlı kız, polis tarafından güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılarak yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen D.İ. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda gözaltında bulunan Y.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:31

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.