Hamilelik döneminde sağlıklı beslenme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Halil İbrahim Dinler, hamilelik döneminde sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle sıvı alımının önemli olduğunu vurguladı.

Gebeliğin, beslenmenin en önemli olduğu dönemlerden biri olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Halil İbrahim Dinler, hamilelik dönemindeki beslenme şekli anne ve doğacak bebeğin sağlığını büyük ölçüde etkilediğini kaydetti.

Dr. Halil İbrahim Dinler, "Gebelikte beslenme, anne adaylarının üzerinde önemle durmaları gereken bir konudur. Hamilelikten önce beslenme düzenine çok dikkat etmiyor olabilirsiniz fakat hamilelik ile birlikte birtakım değişiklikleri de beraberinde getirecek. Bunun nedeni yediklerin ve içtiklerinin bebeğine de ulaşması olmasıdır. Gebelik takibini yapan hekim tahlil sonuçlarına göre gerekli gördüğü konularda yönlendirmesini yapacaktır. Çocuğunuzun anne karnında büyümesi, bedensel, zihinsel yönden gelişmesi, gebeliğiniz süresince beslenmenizle yakından ilgilidir. Bunun için Hamilelikte beslenme programı anne sağlığı ve bebek gelişimi için çok önemlidir. İki kişilik beslenme ve porsiyonları artırmak yerine, ne yediğine özen göstermek, daha doğru olacaktır. Her gün 810 bardak su içmenin yanı sıra, hamilelikte beslenme listesi zenginleştirilmiş tahıllar, kuşkonmaz, mercimek, buğday tohumu, portakal ve portakal suyu gibi folat oranı yüksek beş veya altı gıda mutlaka içermelidir. Folik asit bebeğin beyin gelişiminin düzgün ilerlemesi için çok önemlidir ve yeni kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için hayati öneme sahiptir” dedi.

SAMSUN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:31

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.