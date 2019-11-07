Raylı sistemlerde teknik ve yolcu sorunları konuşuldu TÜRSİD İşletme Komisyonu üyeleri Samsun’da toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Araç İşletme Komisyonunun Samsun toplantısına ev sahipliği yaptı. Raylı sistem işleten belediye temsilcilerinin katıldığı toplantıda bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Toplu ulaşımda büyük önem taşıyan raylı sistemlerde yaşanan teknik ve yolcu sorunlarının hızlı çözümüne ilişkin işletme tecrübe paylaşımında bulunmak amacı taşıyan TÜRSİD Araç İşletme Komisyonu, bu kez Samsun’da toplandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.’nin ev sahipliğiyle bir otelde düzenlenen toplantıya, komisyon üyesi İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya büyükşehir belediyelerinden raylı sistem işletme yetkilileri katıldı.

Kurumların işletmelerindeki son durumları, raylı sistem ve otobüs işletmesinde yaşanan sıkıntılar, vatandaş memnuniyetini olumsuz etkileyen faktörler, meydana gelen kazaların analizi ve güvenlik uygulamalarının ele alındığı toplantıda Ankara metrosundaki hatların birleştirilmesi ve yeni uygulamalar, Metro İstanbul’un hafta sonu 24 saat işletilmesine geçişi, AB yatırım hibeleri araştırması, metro ve hafif raylı sistem hatlarının sinyalizasyon sistemlerinin bilgi bankasına eklenmek suretiyle hazırlanması konuları görüşüldü. Raylı sistem sektördeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca işletme esnasında karşılaşılan sorunlar ile ortak çözümler gibi konularda bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunuldu, sorunların çözümüne ilişkin hazırlanan yeni projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Komisyon toplantısına katılan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, TÜRSİD komisyonlarının çalışmalarının önemine dikkat çekerek SAMULAŞ olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tamgacı, “Raylı sistem işletmecilerinin araç komisyon toplantısını Samsun’da yapmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu buluşmaları sık sık yapmalı, bilgi ve tecrübe paylaşımlarını artırmalıyız. SAMULAŞ olarak şuan, vatandaşlarımıza daha kaliteli seyahat imkanı sunmak için etkili, verimli ve başarı odaklı yeni bir kurumsal sistem kuruyoruz. Raylı sisteme sahip her şehirde olduğu gibi biz de Samsun’da bir takım sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunların aşılması ve yolcu memnuniyetini artırma noktasında işletme plan revizyonlarımızı yapmakta, projelerimizi hazırlamaktayız” dedi.



Vatandaş odaklı sistem

Türkiye’deki raylı sistem işleten tüm belediyeleri ve kurumları takip ettiklerini, sektördeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakinen izlediklerini ifade eden Genel Müdür Tamgacı, “Raylı sistem ve otobüs işletme hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızla daha yakın ilişkiler kuracağız. Buna yönelik değişim yönetim sistemini hayata geçireceğiz. Amacımız halkımızın da fikirlerini ve önerilerini alarak, işletmeyi daha kaliteli hale getirmektir. Bu sebeple vatandaş odaklı sistemde dinleyeceğiz, halkımızla yakın iletişim kuracağız, etkileşime açık olacağız ve fikirlere değer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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