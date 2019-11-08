Filistinli gençlerden kardeşlik ezgileri Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan’dan mülteci çocuklar için konser Başkan Demir: “Filistin; iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Filistinli gençlerden kardeşlik ezgileri Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan’dan mülteci ...

İHA

Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 40. Yıl Etkinlikleri kapsamında mülteci çocuklar için Samsun'da konser verdi.

Filistinli gençlerden kardeşlik ezgileri Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan’dan mülteci çocuklar için konser Başkan Demir: “Filistin; iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi”

Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 40. Yıl Etkinlikleri kapsamında mülteci çocuklar için Samsun’da konser verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen özel konser açılış konuşmalarıyla başladı. Kürsüye çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin Filistinli öğrencilerinden Muhammed Recep, Filistin meselesinin sadece Türkiye’nin değil dünyanın meselesi olduğunu söyleyerek, “Unutmayın, Filistin meselesi hiçbir nedenden dolayı özellikle siyasi değerlerinden dolayı unutulmaz ve geçilmez. Sadece Filistin meselesi değil dünyadaki özellikle Müslüman coğrafyasındaki bütün mazlum insanların yanında olun. Özellikle de Doğu Türkistan, Afganistan ve Pakistan’daki bütün mazlumların yanında olun” dedi.
Al Kamanjati Derneği temsilcisi Nur Abo Rayya Ud, amaçlarının Filistinli çocukların, özellikle kamplarda yaşayan çocukların müzik kültürünü öğrenmesi ve onları müziğe teşvik etmek olduğunu ifade ederek, “Müzik aracılığıyla kültürel ve sanatsal mirasları öğrenebilirler ve hayattaki tüm zorluklara karşı iyimserlik, umut ve pozitif enerji yolları açabilirler. Bugün bu dernek sayesinde müzik uzmanlık eğitim programı alan 6 binden fazla öğrenci var. Bu projenin başarısında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan konsere yoğun ilgi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, Türkiye’nin fiili olarak Filistin’e 401 yıl egemen olduğunu hatırlattı. Akdin, “Filistin’i terk edişimiz ki bundan 103 yıl önce Aralık’ın 9’unda son Türk askerinin Filistin’i terk etmesiyle egemenliğimiz son buldu. Bu grup gerçekten ciddi emekler sonucunda oluşan bir grup. Çünkü onlar binlerce Filistinli genci ritim ve müzikle hayata tutunması amacıyla ortaya konmuş bir çabanın ürünü. Bu grup üzerine belgeseller çekiliyor, filmler çekiliyor ve grup dünya çapında etki meydana getiriyor” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından 15 kişilik orkestrasıyla sahneye çıkan Filistinli sanatçı Remzi Hüseyin Ebu Rıdvan, sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadılar ve Ebu Rıdvan’a sevgi gösterilerinde bulundu.

“Aslında iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi”
Konser sonunda hediye takdimi için sahneye çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Filistin biz, biz Filistin’iz. İslam coğrafyasında özellikle bu Filistinli kardeşlerimiz savaşın içerisinde doğdular. Filistin; aslında iyi ve kötünün mücadelesi, hak ve batılın mücadelesi. İnanın Filistin’deki şehitlerimiz, Suriye’de 1 milyon şehit, Irak’ta 1 milyonun üzerinde şehidimiz var. Şehitler şehadete kavuşuyorlar. Peki, buna sebep olanlar neye kavuşuyorlar? Biz Anadolu, İslam ümmeti, şunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım; bu insanlar kardeşlerimiz. Biz bir tek bize ait değiliz. Hepimiz hep birlikte bütün dünya insanlarına aitiz. Filistin’in bu aidiyetin müthiş bir mücadelesini verdi, veriyor. Biz onların haklı mücadelesinin her zaman evlatlarımızla canlarımızla yanındayız Allah’ın izniyle” açıklamasında bulundu.
Programa ayrıca, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hediye takdimi ile konser programı sona erdi.

SAMSUN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vezirköprü’de eğitime VEKAD dopingi
YEREL HABERLER Vezirköprü’de eğitime VEKAD dopingi
İşaret dili kursuna ilgi büyük
YEREL HABERLER İşaret dili kursuna ilgi büyük
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Samsun’da toplandı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar ...
Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama
Raylı sistemlerde teknik ve yolcu sorunları konuşuldu TÜRSİD İşletme Komisyonu üyeleri Samsun’da toplandı
YEREL HABERLER Raylı sistemlerde teknik ve yolcu sorunları ...
Hamilelik döneminde sağlıklı beslenme
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde sağlıklı beslenme
Bakan Albayrak’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’a yoğun ilgi
Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede
Atakum Belediyesi'nden anlamlı farkındalık Lösemili çocuklar için maskeyle çalıştılar
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden anlamlı farkındalık Lösemili ...
Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, ...
Başsavcı Kılıç’a, kılıç hediye etti Başsavcı Kılıç’tan Başkan Topaloğlu’na iadeyi ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Kılıç’a, kılıç hediye etti Başsavcı ...
Eğitim-Bir-Sen’den “Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den “Eğitimden Bir Kare” fotoğraf ...
Altıkulaç: “Misyoner ve oryantalistler nadide kültür varlıklarımızı Avrupa’ya götürdüler” Tayyar Altıkulaç’ın anlatımıyla ‘Kelam-ı Kadim'in En Eski Nüshaları’ Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç: “19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Belçikalı, Hollandalı, İspanyol, Amerikalı, Fransız, İngiliz ve Alman misyoner ve oryantalistler önemli çalışmalara imza attılar, nadide kültür varlıklarımızı Avrupa’ya götürdüler”
YEREL HABERLER Altıkulaç: “Misyoner ve oryantalistler nadide kültür ...
Kadın kooperatifleri tanıtıldı Samsun'da 82 kooperatif var ancak kadınlar eliyle yürütülen henüz bir kooperatif yok
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri tanıtıldı Samsun'da 82 ...
Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık
YEREL HABERLER Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin ...
“Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli
YEREL HABERLER “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli
Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu
YEREL HABERLER Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber ...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Büyükşehirde
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Büyükşehirde
Bakan Albayrak’tan Samsun’a sanayi müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Samsun'a yeni sanayi bölgesi ile ilgili müjde vereceğiz” “Ülkemizi, kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan Samsun’a sanayi müjdesi Hazine ve ...
Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi ...
Veraset ilamı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklanma şoku
YEREL HABERLER Veraset ilamı için adliyeye gelen yaşlı adama ...
Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol
Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü
YEREL HABERLER Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından ...
Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X