Her çınar fidanı 'kadınlar yaşasın' diye Türkiye’de cinayete kurban giden kadınların anısına 28 fidan toprakla buluşturdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) düzenlediği etkinlikle Türkiye’de cinayete kurban giden kadınların anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Şiddet sonucunda hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için OMÜ Merkez Kütüphanesi Bahçesi'nde bir araya gelen akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler, ağaç dikme etkinliğiyle kadın cinayetlerine bir kez daha dikkat çektiler.



“Şiddeti ve cinayetleri önlemek için yasal düzenlemelerin yanı sıra bireyleri bilinçlendirmemiz gerekiyor”

Sunuculuğunu OKTAM’ın gönüllü çalışanlarından Arş. Gör. Senem Gürkan’ın yaptığı etkinlikte katılımcıları selamlayan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, yaptığı konuşmada tüm dünyada olduğu gibi kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin, cezai yaptırımların artmış olmasına rağmen Türkiye’de de devam ettiğini belirtti. Kumcağız, bu yöndeki yasal düzenlemelerin yanı sıra, kadını hedef alan şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyebilmek için toplumdaki bireyleri bilinçlendirmek ve onlara farkındalık kazandırmak amacıyla önleyici etkinliklerin gerekli olduğunu vurguladı.



Yitirilen bütün kadınları simgeleyen 28 çınar fidanı

Konuşmasında şiddet ve cinayet sonucunda yaşamını yitiren kadınlar adına 28 çınar fidanı dikeceklerini söyleyen Müdür Kumcağız, bunun nedenine dair ise “Merkez olarak cinayete kurban giden kadınların adlarıyla ilgili yaptığımız araştırmada, ne yazık ki adı alfabemizin her harfiyle başlayan birçok kadınımız olduğunu gördük. Bu nedenle cinayet sonucunda kaybettiğimiz kadınlarımızın anısına her bir harfle başlayan bir ‘çınar fidanı’ dikmeye karar verdik. Fidan olarak çınarı seçmemizin nedenini ise şu şekilde belirtmek istiyorum: Çınar ağacı, uzun yaşaması ile bilinir. Burada fiziksel olarak aramızdan ayrılan kadınların, onları temsil eden çınar ağaçlarıyla uzun yıllar manevi olarak aramızda olmalarını, bununla beraber oluşturdukları farkındalıkla geride kalan kadınların uzun yaşamasına katkıda bulunmalarını diledik. Bu etkinliğimize verdiğiniz destekten ve katılımlarınızdan dolayı OKTAM Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Kadını hedef alan şiddetin ve cinayetin konuşulmadığı bir coğrafyada yaşamak umuduyla”

Ardından etkinliğe dair düşüncelerini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise bu tür etkinliklerin, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önüne geçilmesinde önemli bir işlevi olduğuna değinerek, “Bizler de Üniversite yönetimi olarak fidan ve ağaçları toprakla buluşturmak suretiyle söz konusu bilincin ve duyarlılığın arttırılmasına dönük irade ortaya koyuyoruz. OKTAM zaten en fazla çalışan dinamik merkezlerimizden biri olma özelliğini taşıyor ve bir OKTAM etkinliğinde ilk kez bu kadar çok erkeği bir arada görüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Etkinliğin hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kadını hedef alan şiddetin ve cinayetin konuşulmadığı bir coğrafyada yaşamak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz ve etkinliğe katılan akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler 28 adet çınar fidanını, cinayetlerde hayatını kaybeden kadınların anısına toprakla buluştururken, OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız bu fidanlar gibi hayatı yeşertecek olanların yine kadınlar olduğunu dile getirdi.

“Kadınlar Yaşasın Diye” adını taşıyan etkinliğe ayrıca; Rektör Danışmanı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. İ. Ethem Olukcuoğlu ve Kütüphane personeli, akademik ve idari çalışanlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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