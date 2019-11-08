Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Nerman Durmaz (57) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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