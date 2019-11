Manolya kokulu şehir Samsun Proje kapsamında onlarca manolya toprakla buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’nun, “Manolya1919Manolya Kokulu Şehir Samsun” projesi onlarca manolyanın toprakla buluşmasıyla başladı.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu, kent belleğinde önemli yeri olan manolyanın kentin simgesi haline getirilmesi ve bu eksende ağaçlandırma çalışmaları, festivaller, hediyelik eşya üretim atölyeleri tesis edilerek şehrin markalaşma sürecine katkı vermek amacıyla, Manolya1919Manolya Kokulu Şehir Samsun” projesi dün düzenlenen manolya fidanı dikimiyle start aldı. Söz konusu proje için Atakum Adnan Menderes Bulvarı’nda sahil yürüyüş yolundaki yeşillik alana manolya fidanı dikimi yapıldı.



Kent belleğinin önemli bir figürüydü

Etkinlikte konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Bugün çok güzel bir çalışmanın ilk adımını atıyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Samsun Kadın girişimciler Kurulu olarak temel hedefimiz her ne kadar kadın girişimciliği nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek olsa da, biz şehrimizin markalaşmasına katkıda bulunmayı da kendimize sorumluluk olarak görüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve detaylandırmaya da devam ettiğimiz Monolya1919 projesiyle Samsunumuzun belleğinde önemli bir figür olan manolyanın şehre yeniden kazandırılması, simgesel hale getirilmesi ve pek çok kültürel ve ekonomik faaliyetle desteklemeyi amaçlıyoruz. Manolya ağacı dayanıklı, ılıman iklime uygun, sağlam kök yapısına sahip, budamaya uygun, uzun ömürlü, güçlü bir ağaç türüdür. Oldukça hoş kokulu, zarif ve nazlı çiçekleri vardır. Evrimini ilk tamamlayan canlılardan olan manolya ağacı, bulunduğu mekana prestij kazandıran bir ağaçtır. Şarkılarda, romanlarda, tiyatro, sinema gibi pek çok sanat kolunda ilham verici olmuştur. Samsun gibi yedi bin yıllık tarihe sahip, pek çok medeniyete, efsaneye ev sahipliği yapmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda mihenk taşı olmuş, ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasında başat aktör niteliğindeki şehrimizin yüzyıllardır aynı güçte, dirayette ve zariflikte olan manolya ağacının simgesel olarak kullanımı anlamlı olacaktır” dedi.



“Samsun’daki her evin bahçesinde 1 manolya vardı”

Eskiden Samsun’da her yerde manolya olduğuna dikkat çeken Akyüz, şunları söyledi:

“Kentin belleğindeki anıların harekete geçirilmesi bağlamında da aidiyeti destekleyecektir. Çünkü Samsun’daki tüm evlerin bahçesinde bir zamanlar manolyalar vardı. Şehrimizin geçmişini iyi bilen büyüklerimizle yaptığımız sohbetlerde bunu çok duyduk. Bugün Samsun halkının şükran duygularını ifade etmek üzere yaptırdığı Onur Anıtı’nın bulunduğu parkta da manolya ağaçlarını görüyoruz. Tabii, Manolya1919 sadece bir ağaçlandırma çalışması değil. Elbette önemli bir bölümü. Ama biz kurumlar arası birlikteliği sağlayarak kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir festival. Mesleki eğitim atölyeleri de bu projemizin ana eksenini teşkil edecek. İlerleyen dönemler de detayları yine paylaşacağız.”

Etkinliğe katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ve Samsun TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Manolya1919 projesine tam destek vereceklerini ifade ederek, Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyelerini tebrik ettiler. Projenin açılışında onlarca manolya fidanı toprakla buluşturuldu.

İlerleyen günlerde Samsun’un birçok yerine yeni manolya fidanları dikilecek.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.