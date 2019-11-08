23 yıllık hemşire kansere yenik düştü

Samsun'da 23 yıllık hemşire kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan Münire Ayturan (49), 3 ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek tedavi altında bulunduğu görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Münire hemşire için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile ayrıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Nükleer Tıp Merkezi önünde iki ayrı tören düzenlendi.

Törene, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, başhekim yardımcıları, hastane idarecileri, sağlık sendikası temsilcileri, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Hemşire Münire Ayturan'ın yarın Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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