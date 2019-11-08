Eroinle yakalanan İran uyruklu şahıs tutuklandı

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Samsun'da İran uyruklu şahsın kaldığı apart eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, paketler halinde eroin, metamfetamin ve skunk adlı uyuşturucu maddeler ele geçirirken yakalanan İran uyruklu zanlı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İran uyruklu J.R.K.'nin kaldığı apart otele operasyon düzenledi. J.R.K.'nin kaldığı odada yapılan aramada, 3 paket halinde 4,33 gram eroin, 6 paket halinde 17,12 gram metamfetamin, 3,02 gram skunk ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan J.R.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren J.R.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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