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Canik’te “Başkan Mahallemde”

İHA

Canik belediyesi tarafından başlatılan "Başkan Mahallemde" buluşmaların yedincisi Belediyeevleri Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Canik’te “Başkan Mahallemde”

Canik belediyesi tarafından başlatılan “Başkan Mahallemde” buluşmaların yedincisi Belediyeevleri Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Cuma namazı sonrası yapılan programda vatandaşlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları bizzat Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya iletti. Başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Seçimden önce söz verdiğimiz gibi sokakta, tramvayda, pazarda, camide vatandaşla iç içe bir anlayışta olacağız. İstişareden asla taviz vermeyeceğiz. Ben yaptım oldu değil ‘biz’ ifadesini sıklıkla kullanacağız. Halkımızın, başlatmış olduğumuz ‘Başkan Mahallemde’ projesine göstermiş oldukları ilgi ve teveccühe çok teşekkür ederim” dedi.

Mobil ekip
İbrahim Sandıkçı, “Bizler ilçemiz ile ilgili ivedilik gerektiren çalışmalarda daha planlı hareket etmek adına mobil ekip kurarak sorunlara hızlı bir şekilde reaksiyon gösteriyoruz. Bu kapsamda başkan mahallende buluşmalarını önemsiyor ve kendi yönetimimiz süresince de bu projeye devam edeceğiz” diye konuştu.
İlçede yapımına başlanan veya planlaması yapılan projeleri vatandaşlarla paylaşan Başkan Sandıkçı, “Bunlar daha başlangıç. El ele gönül gönüle yılmadan ilçemize en doğru faydalı projeleri kazandıracağız” şeklinde konuştu.

SAMSUN

08 Kasım 2019 Cuma

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