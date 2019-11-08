Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak amacıyla Samsun’da 55 bin 555 fidan dikilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Kasım tarihinde onaylanan genelge ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım’da öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye bütün vatandaşların katkılarıyla saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak. Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri Türkiye’nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedefleniyor. Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecek.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kamu kurumu ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülecek çalışma kapsamında 55 bin 555 fidanın Samsun’da 27 lokasyonda dikilmesi planlanıyor.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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