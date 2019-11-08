Dünya şampiyonu Samsunspor'da

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Muaythai Dünya Şampiyonu Zeynep Sena Comart, Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'ı ziyaret etti.

Nuri Asan Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Başkanı İsmail Uyanık, 28 Eylül6 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya kazanan Zeynep Sena Comart'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Final Okullarından ziyaret

Başkan İsmail Uyanık, Final Okulları Genel Müdürü Cengiz Karaca ve Yönetim Kurulu Üyelerini de ağırladı. Ziyarete gelen misafirlere Samsunspor flaması hediye edildi. Başkanvekili Suat Çakır ve Genel Sekreter Ayşegül Özkaraduman da ziyarette hazır bulundu.

SAMSUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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