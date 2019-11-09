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Hızır gibi yetişecekler ’Acil’ yardım için zorlu arazileri aşmayı öğrendiler Off-roadçılardan ...

İHA

Samsun'da ambulans şoförleri, offroadçılardan zorlu arazi taşıtlarını kullanma ve bakım eğitimi aldı. Bu uygulama ile muhtemel bir afet durumunda acil yardım ekiplerinin daha iyi hizmet vermesi hedeflendi.

Hızır gibi yetişecekler ’Acil’ yardım için zorlu arazileri aşmayı öğrendiler Off-roadçılardan ambulans şoförlerine zorlu arazi taşıtları eğitimi

Samsun’da ambulans şoförleri, offroadçılardan zorlu arazi taşıtlarını kullanma ve bakım eğitimi aldı. Bu uygulama ile muhtemel bir afet durumunda acil yardım ekiplerinin daha iyi hizmet vermesi hedeflendi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi 112 acil ambulans şoförleri ve Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ekipleri zorlu arazi şartlarında daha iyi hizmet verebilmek adına profesyonel offroad sürücülerinden ve 112 acil eğitim biriminden gelen uzmanlar tarafından zorlu arazi taşıtları eğitimi aldı. Samsun Atakum ilçesi Şenyurt mevkisinde bulunan ormanlık arazide çeşitli aşamalardan geçen UMKE ve 112 acil ekipleri, eğitim boyunca orman içinde araç kullanma, çamurlu yoldan geçme, rampa tırmanma, su içinden geçme ve rampa inme gibi bölümlerden oluşan parkurları yaptılar. Uygulama boyunca 7 adet 4x4 ambulans ve UMKE aracı kullanılırken 20 ambulans şoförü ise zorlu arazi koşullarında ter döktü.

"Arazi araçlarımızı her türlü şartlarda kullanabilmenin eğitimini yapıyoruz"
Uygulama hakkında bilgi veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri olarak arazi araçlarımızı her türlü şartlarda kullanabilmenin eğitimini yapıyoruz. 20 kursiyerimiz bu zorlu parkurlarda afet durumları için eğitimler alıyorlar. Bizler Acil Sağlık Hizmetleri olarak sadece düz yollarda, uygun olan yollarda seyir etmiyoruz. Arazi koşullarında, karda, kışta, yağmurda, çamurda her türlü zorlu koşullarda araçlarımızı kullanıyoruz. Bu nedenle bu araçlarımız doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve kullanılması gerekiyor" dedi.

"Zorlu parkurlarda kendimizi geliştiriyoruz"
Afetlere hazırlık amaçlı eğitimi yaptıklarını belirten 112 Acil Eğitim Biriminden Paramedik Oğuz Çevik, "Zorlu arazi taşıtları eğitimini özellikle afetlerde kullandığımız araçlarımız ile ambulans şoförlerine veriyoruz ki bu araçlar ile daha kolay ve pratik yapsınlar. Tüm arkadaşlarımız bu zorlu parkurlarda kendilerine geliştiriyorlar. Bütün ambulans şoförlerine vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Uygulamada arkadaşlarımız başarılı oldu"
İlk olarak teorik eğitim verdiklerini ifade eden Samsun OffRoad Kulübü Başkanı Sinan Yeğin, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil idari binasında ilk olarak bir offroad aracı nasıl kullanılır, bu araçlara zorlu hava şartlarında nasıl hakim olunur, bu tür araçların kırılma dediğimiz arıza şekilleri nasıl meydana gelir ve arıza durumunda bu araçlara nasıl müdahale edilir bunları anlattık. Uygulamanın 2. gününde işin pratik eğitimine başladık. Teorik eğitimin fazlasıyla faydasını gördük. Bizlere olumlu dönüşler oldu. Uygulamada arkadaşlarımız başarılı oldu" şeklinde konuştu.

SAMSUN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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