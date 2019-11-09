Türkiye'nin fidanları Samsun'dan Samsun Türkiye'yi yeşillendiriyor

Türkiye'nin önemli fidan üretim merkezlerinden biri olan Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, ürettiği 120 değişik türde fidan ile Türkiye'yi yeşillendiriyor.

Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olan Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü yılda 3 milyon 400 bin fidan üreterek Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor. Bünyesine bağlı 6 fidanlık şefliği olan Bafra, Vezirköprü, Amasya, Çorum, Tokat ve Niksar Orman Fidanlık Şeflikleri ile yılda ortalama bu rakam 8 milyonun üzerine çıkıyor. 180 metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren Orman Fidanlık Müdürlüğü yetiştirmek üzere üretimini yaptığı 120 değişik türde fidanlık ile adeta insanların doğa ile iç içe yaşamasına öncülük ediyor. Üretilen fidanlar hayatın birçok farklı noktasında değerlendirilerek toprakla buluşuyor.



Her türde fidan

Halkın ihtiyacı olan her türde fidanı yetiştirdiklerini belirten Samsun Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, "Burada ürettiğimiz fidanlarımızı Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Iğdır’dan İstanbul'a, Balıkesir’den Kastamonu’ya ve Elazığ'a dahi buradan fidan göndermekteyiz. Seralarımızda üretim yaptırmaktayız. Halkımızın ihtiyacı olan her türde gerek orman ağacı gerek süs bitkisi, tıbbi aromatik bitkiler, kurumumuzun ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere aşılı ceviz, aşılı dut gibi türleri de üretmekteyiz" dedi.



"2020 programlarına hazırlanmış durumdayız "

Gelecek ile ilgili çalışmaların hızlı sürdüklerini ifade eden Ulukan, "Fidanlık Müdürlüğümüzde üretim süreci bir süreklilik arz etmekte. Şu anda biz 2020 programlarına hazırlanmış durumdayız. Bazı türlerde ekimlerimizi gerçekleştirdik. Diğer türlerde de zamanla ekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Arazi hazırlıklarımızı yaptık, gene bir sonraki yıl üstüne daha çok koyarak kendimizi daha çok geliştirerek fidan programımızı gerçekleştireceğiz. Programlarımızı genel müdürlüğümüz belirlemekte. Yörenin ihtiyacı, kurumumuzun ihtiyacı doğrultusunda da fidanlığımızın fidan üretim potansiyeline göre de üretimimiz artırabiliriz" diye konuştu.

SAMSUN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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