Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü

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SAMSUN´da çarptığı kamyonun altında kalan motosikletli kurye Müslüm Gülçiçek (22), yaşamını yitirdi. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İlçede bir lokantada kurye elemanı olarak çalışan Müslüm Gülçiçek, yönetimindeki motosikletle site içerisindeki kavşakta manevra yapan Mustafa Y. (36) yönetimindeki 55 VJ 550 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan motosikletli kurye Gülçiçek, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kavşakta dönen kamyonun kasasına çarptığı görülüyor.



SAMSUN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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