Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası Vali Kaymak: "Çocuklarımızı televizyonun, bilgisayar ve sosyal medyanın karşısında tanıyamaz hale geliyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Allah ve Peygamber’den uzak olan çocuk birden canavarlaşıyor. Çocuklarımızı televizyonun, bilgisayar ve sosyal medyanın karşısında tanıyamaz hale geliyoruz. Ben İslam toplumlarında aşk ve muhabbet yolunu çok önemsiyorum” dedi.

Samsun’da, 'Mevlidi Nebi Haftası’ nedeniyle ‘Hz. Peygamber (S.A.V) ve Aile’ temalı konferans düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Akabinde Kavak ilçesi Karacalar Merkez Cami İmam Hatibi İlkay Bingül tarafından Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı. Programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Veysel Çakı gerçekleştirdi.



“Allah ve Peygamber’den uzak olan çocuk birden canavarlaşıyor”

Ardından kürsüye gelen Vali Kaymak ise, “Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Toplumumuz maalesef sosyal sorunlarla boğuşuyor. Bunların temelinde de her zaman manevi kültür ve manevi eğitim eksikliği geliyor. Büyük şehirlerde özellikle uyuşturucu, cinayetler, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet ve intiharlar gelmektedir. Özellikle Kur’an kurslarımızda 46 yaş Kur’an kursları çok kıymetlidir. Çünkü çocuklarımız daha okula başlamadan Kur’anı, Allah ve Peygamber sevgisini alıyor. Bunu yaygınlaştırarak mutlaka bu yaştaki her çocuğumuz bu Kur’an kurslarından nasiplensin. Bu konuda hocalarımıza büyük görevler düşmektedir. Allah ve Peygamber’den uzak olan çocuk birden canavarlaşıyor. Çocuklarımızı televizyonun, bilgisayar ve sosyal medyanın karşısında tanıyamaz hale geliyoruz. Ben İslam toplumlarında aşk ve muhabbet yolunu çok önemsiyorum. Bir şey aşk ve muhabbetle yapılırsa inanın bereketi fazla oluyor. Allah, Peygamber efendimizi sevmeyi ve onun yolundan ayrılmamayı cümlemize nasip eylesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kursu öğrencileri arasında işitme engellilere ve görme engellilere yönelik yapılan naat yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini Vali Kaymak ve protokol üyeleri verdi.

Ödül töreni sonrası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin tarafından ‘Hz. Peygamber (S.A.V) ve Aile’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa ayrıca, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, İlçe müftüleri, vaizler, imamlar ve çok sayıda davetli katıldı.

SAMSUN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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