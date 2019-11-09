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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst

İHA

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Z.B.'yi iki şahıs ile birlikte araç içerisinde yakaladı. Yapılan aramada Z.B.’den 394,72 gram esrar maddesi ele geçirildi. Z.B.'nin yanındaki diğer şahıstan ise 8,62 gram esrar maddesi elde edildi. Soruşturma kapsamında diğer diğer şahıs, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Z.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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