Samsunspor - Gemlik Basketbol: 101-92

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER : Egemen Ercan, Özan Gönen, Alper Elçikoca

SAMSUNSPOR: Bora Can, Çağdaş 9, Townes 18, Cumhur 20, Delas 18, Oğuzhan 20, Suat 8, Mert 6, Anıl 2

GEMLİK BASKETBOL: Faik Can, Watkins 25, Cihan 2, Yiğit Emre 6, Çağatay, Serdar, Can Terzioğlu 9, Murat Can 21, Johnson 27, Berkay 2, Eyüp

1'İNCİ PERİYOT: 34-22

İLK YARI: 49-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-61Türkiye Basketbol Ligi´nin (TBL) 5´inci haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol'u 101-92´lik sonuçla mağlup etti. Samsunspor Basketbol bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Gemlik Basketbol ise hala galibiyetle tanışamadı.



SAMSUN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.