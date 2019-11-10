10 Kasım'da Atatürk sergisi ve oratoryosu

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Samsun'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün vefatının 81. yıl dönümünde düzenlen sergi ve oratoryo büyük beğeni topladı.

Samsun’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ni gezdi. Serginin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın 'Atatürk' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunum bitiminde İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan oratoryo herkesi duygulandırdı. Etkinlik şiirlerin ve bestelerin okunmasının ardından son buldu.

SAMSUN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

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