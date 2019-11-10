Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi

Samsun'da denizde tuttuğu balığın dikeni parmağına batan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda pazarlama işinde çalışan Ahmet Toraman (41) kayıkla balık tutmak için denize açıldı. Çapara ile istavrit tutan Ahmet Toraman'ın oltasına takılan istavrit balığı görümündeki zehirli olan dragon balığının dikeni sol elinin parmağına batınca zehirlendi. Vücudu bir anda ateşlenen Toraman kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek acil serviste tedavi altına alındı.

SAMSUN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

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