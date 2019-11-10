Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu 9. dakika 5. saniyede tüm futbolcular saygı duruşuna geçti

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– TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Samsunspor’un Hacettepe’yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor, kendi sahasında Hacettepe’yi ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 9. dakikasında Guido Koçer’in şutu az farkla dışarı çıktı. Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı. Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Karşılaşma 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kaleci Burak’ın kale vuruşunu kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

SAMSUN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:50

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