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Samsunspor - Hacettepe maçının ardından

İHA

– TFF 2. Lig 12. haftasında Samsunspor – Hacettepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

– TFF 2. Lig 12. haftasında Samsunspor – Hacettepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Samsunspor, sahasında ağırladığı Hacettepe’yi uzatma dakikalarında attığı golle 21 yendi. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Antrenörü Recep Sermet Boyar ve Hacettepe Teknik Direktörü Gökhan Gedikali maç sonu basın toplantısında müsabakayı değerlendirdiler.

Samsunspor cephesi
Son dakikalarda gelen galibiyete sevinemediklerini dile getiren Recep Samet Boyer, “Hacettepe iyi savunma yaptı. Biz de net pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Onlardan birini atsak, devre arasına önde girsek maç daha başka olabilirdi. Bunlar mazeret değil tabi ki. İkinci yarı başlar başlamaz golü bulduk. İkinci golü bulamazsak sıkıntı oluyor. Rakibin de 12 tane pozisyonu vardı. İkinci golü bulup, maçı lehimize çevirebileceğimiz dakikalarda golü bulamadık. Hiçbir şey mazeret değil. Sonradan 90 artılarda gelen gole de böyle olunca sevinmemiz gerekirken, gördüğünüz gibi çok fazla sevinemiyoruz. Biz Samsunlular olarak görevimizi 3 maçtır yaptık. Bundan sonrası yönetim kurulunun taktiridir. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bugüne de çok farklı hazırlanmıştık. Rakip 10 mağlup olmasına rağmen direncini hala koruyor. Bu gibi durumlarda ikinciyi bulmamız lazım. Bulamadık. Maçın bütün özeti buydu” dedi.

Hacettepe cephesi
Kötü bir sonuç aldıklarının altını çizen Hacettepe Teknik Direktörü Gökhan Gedikali ise “Maçı biz de alabilirdik ama kaybettik. 85. dakikada karşı karşıya bir pozisyonumuz vardı. Gol olsa her şey farklı olurdu. Futbolda bunlar var. Samsunspor’u tebrik ediyoruz. İnşallah çıktıkları bu şampiyonluk yolunda başarılı olurlar. Çünkü Samsun şehri bunu hak etmiş. Stadı, zemini, seyircisi, her şeyi güzel. Samsunspor’un olması gereken ligler, üst liglerdir, Süper Lig’dir. Bu yolda kendilerine başarılar dilerim. Bizim için de üzücü bir mağlubiyet oldu” diye konuştu.

SAMSUN

10 Kasım 2019 Pazar

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