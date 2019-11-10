Samsun'da Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı

Samsun'da bir okulda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı.

Özel Samsun Final Okulları 10 Kasım'da Ata'sını bir kez daha özlemle ve saygıyla andı. Okul konferans salonunda lise ve 8.sınıf öğrencilerinin hazır bulunduğu anma programı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılında Atatürk'ün adına yakışır şekilde yapıldı. Anma etkinliği öğleden önce öğleden sonra iki seans olarak düzenlendi. Anma etkinliği ilk olarak şiir dinletisiyle başladı. Özel Samsun Final Okulları KolejFen Lisesi Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk Türküleri' ve Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oratoryolara devam etti. Anma etkinliği Vals ve Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

SAMSUN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:50

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