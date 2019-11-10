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Baruthane Ortaokulu’nda yeni bir kan bağışı rekoru Dr. Serdar Bayram: “Kan bağışı yüzde 10’lardan ...

İHA

– Üç yıldır düzenlediği kan bağışı kampanyalarıyla Karadeniz ve Türkiye'de rekorlar kıran Baruthane Ortaokulu, bu sene kan bağışında bin üniteyi aşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Baruthane Ortaokulu’nda yeni bir kan bağışı rekoru Dr. Serdar Bayram: “Kan bağışı yüzde 10’lardan yüzden 90-95’lere çıktı” Çiftli: “Türkiye rekorunu bin 200’lere taşımayı hedefliyoruz”

– Üç yıldır düzenlediği kan bağışı kampanyalarıyla Karadeniz ve Türkiye’de rekorlar kıran Baruthane Ortaokulu, bu sene kan bağışında bin üniteyi aşarak yeni bir rekor daha kırdı.
İlkadım Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle her yıl bir gelenek haline getirdiği kan bağışı kampanyalarıyla dikkat çeken Baruthane Ortaokulu, ilk yıl 405 ünite kan bağışıyla Karadeniz rekoruna, geçtiğimiz yıl düzenlenen kampanyada bağışlanan 905 ünite kan ile Türkiye rekoruna imza atmıştı. Bu yıl 1000 ünite kan bağışı ile yeni bir rekora imza atmayı hedefleyen okulun bahçesinde düzenlenen kampanya için erken saatte kurulan bağış çadırlarına bağışın verilmeye başlandığı saat 09.00 itibariyle vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kan vermek için sıraya giren Samsun halkı uzun kuyruklar oluşturdu. Bağış öncesi her bağışçıyı detaylı sağlık kontrollerinden gçiren Kızılay çalışanları vatandaşlara her konuda yardımcı oldu. Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından Kızılay çalışanları ve halka yönelik ikram servisi de yapıldı. Baruthane Ortaokulu müdürü Süleyman Çiftli, öğrencilerin kan bağışına büyük destek verdiğini ifade ederek, “Buradaki amacımız ülkemizdeki şifa bekleyen hastalara derman olmak. Aynı zamanda öğrencilerimiz der ortamı oluşturduğumuz bu mekanda değerlerini, iyilik yapmayı, yardımlaşmayı, empati kurmayı, mücadele etmeyi öğreniyor. Amacımız öğrencilerimiz 18 yaşına geldiklerinde de her birinin gönüllü bağışçı olmalarını sağlamak. Pazar günü olmasına rağmen burada yanımızdalar. Tüm öğrencilerimiz şükranlarımı sunuyorum. Gelecek adına çok umutluyum” dedi.

“Türkiye rekorunu egale ettik bir üst çıtaya taşımayı hedefliyoruz”
880 tane öğrencinin hepsinin aynı duyguyu taşıdığını söyleyen Müdür Çiftli, “Okulumuz üçüncü yılda şuanda açıldığından bu yana üç yıl geçti. Birinci yıl 407 ünite kan bağışı ile rekor kırmıştık. 2018 yılında 905 ünite kan bağışı Türkiye rekorumuzdu. Şuanda da Türkiye rekorunu egale ettik bir üst çıtaya taşımayı hedefliyoruz. İnşallah gün sonu itibariyle 1003 olan Türkiye rekorunu 1200’lere taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bağışçıları ikna eden öğrencilerden biri ise hasta olanlar olduğunu onlara ikna etmenin hepimizin içinden geldiğini belirterek, “Kan veriyoruz kötü bir şey yapmıyoruz. Herkesin isteyebileceği bir şey” açıklamasında bulundu.

“İlk başladığımız zamanla şu anki zaman arasında büyük bir yol kat ettik”
Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram ise, 2005 yılından bu yana 1865 yaş arasında kan verebilecek sağlıklı bireylerden kan alıp bu kanları ihtiyaç sahiplerine bir ilaç haline getirerek götürme görevini üstlendiklerini ifade etti. Dr. Bayram, “İlk başladığımız zamanla şu anki zaman arasında büyük bir yol kat ettik. Yüzde 10 civarı kan bağışı oranlarından yüzde 9095’lere çıkan bir sürece geldik. Tabii ki buradaki en büyük paye kan bağışçılarına ait. Buradaki Baruthane Ortaokulumuz da bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kan bekleyen belki lösemili bir çocuğun, belki yeni doğan bir bebeğin, belki kanser olan erişkin bir hastanın, ateşli silah yaralanmasında yaralanmış bir güvenlik görevlisinin veya ameliyat için kan bekleyen herhangi bir hastanın derdine derman olmak için buradalar. Bizler yılın her günü kan bağışı almak için buradayız hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak adına. O yüzden 1865 yaş arasındaki sağlıklı kan verebilecek herkesi kimlikleri, nüfus cüzdanlarıyla birlikte kan bağışı noktalarımıza bekliyoruz. Çalışmalarımız sadece bu kampanyadan ibaret değil” ifadelerini kullandı.
Kampanyayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da yerinde inceledi. Baruthane Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Demirtaş, Kızlay ve okul yetkilileriyle görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

SAMSUN

10 Kasım 2019 Pazar

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