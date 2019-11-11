'Konservatuar'a dönüştürdüğü okulda öğrencilerin hayalleri değişiyor

SAMSUN'un Asarcık ilçesindeki Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Hakan Turgut, öğrencilerini kendi derslerinde gitarla tanıştırıyor. Konservatuvarı andıran sınıflarda öğrencilerin çoğu aldıkları eğitimlerle gitar çalmayı öğreniyor, mezun olduktan sonra da müziğe ilgisi devam eden öğrencilerden bazıları ilgili bölümlere yönelip, eğitimlerini sürdürüyor.

Asarcık ilçesi Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu'nda okul müdürü de olan müzik öğretmeni Hakan Turgut, 5´inci sınıftan itibaren öğrencilerine gitar çalmayı öğretiyor. Turgut'un derslerinde gitarla tanışan öğrenciler için müzik, tutkuya dönüşüyor. Turgut, 7 yıl önce atandığı okulda yakından ilgilenip müzik derslerine girdiği öğrencilerini gitar sahibi de yapıyor. 140 öğrencisi bulunan okulda 80´e yakın öğrenci gitar çalıyor. Konservatuarı andıran sınıflardaki öğrencilerin çoğu ise aldıkları eğitimlerle gitar çalmayı öğrenmeden okuldan mezun olmuyor.

VELİLERİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Öğrencilerine gitar çalmayı öğretip müzikle ilgili hayaller kurmasını sağlayan Hakan Turgut, en büyük destekçilerinin veliler olduğunu söyleyerek, "Başlangıçta ben çalarken öğrencilerimiz bizi izliyorlardı ve `Öğretmenim çok güzel çalıyorsun, keşke bizde çalabilsek´ diyorlardı. Bizde öğrencilerimize gitar almaya çalıştık ve sayımız arttı. Bizim okulumuzdan öğrencilerimiz mutlaka bir enstrüman çalarak mezun oluyor. Biz bu çabalarımız ile Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi´ne 10 öğrencimizi yerleştirdik. Bizim bu projedeki en büyük şansımız öğrencilerimizin ailelerinin de bize destek olması oldu. Biz öğrencilerimizin gitar almak istediğini velilerimizle paylaştığımız zaman onlarda bize çok destek oldular" dedi.

'HAYALLERİ CUMHURBAŞKANI´NA GİTAR ÇALABİLMEK

Gitar çalmaya başlayan öğrencilerin olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turgut, "Sanatın bireyler üzerindeki etkisi zaten tartışılmaz bir konudur. Öğrencilerimiz burada gitar çalarken şarkı da söylemeye başladılar ve çocukların özgüvenleri yerine gelmeye başladı. Daha sonra öğrencilerimiz kendi aralarında bir grupta kurdular. Bizim en büyük hedeflerimizden birisi de Samsun´da valimize kendimizi gösterebilmek daha sonra ise Ankara´ya gitmek. Külliyede öğrencilerimin en büyük hayali bir gün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar çalabilmek" diye konuştu.

'GİTAR ÇALARKEN MUTLU OLUYORUM'

Gitar çalarken çok mutlu olduğunu anlatan 6'ıncı sınıf öğrencisi Furkan Elveren de, "Okulda 3´üncü sınıftan itibaren gitar çalmayı öğrenmeye çalıştım. Daha sonra ise Hakan hocam bana gitar çalmayı öğretti. Hayalim Samsun´daki Güzel Sanatlar Lisesi´ne gidip müzik öğretmeni olmak. Gün içerisinde boş zamanlarımda hep gitar çalmaya çalışıyorum. Gitar çalarken çok mutlu oluyorum. Bundan sonra da çalmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'GİTAR ÇALARAK RAHATLIYORUM'

Gitar çalabilmeyi öğrenen ve ilerde müzik öğretmeni olmayı hayal ettiğini dile getiren Resul Kırımlı ise, "Daha sonra öğrenmek isteyip gönül verdik gitar çalmaya. Bizim de gitarımız olsun istedik. Aldıktan sonra da çok fazla çalışarak çalmayı öğrendik. Ben genelde kendimi mutsuz hissettiğimde gitar çalarak rahatlıyorum. Gitar çalmak beni çok mutlu ediyor, bana çok huzur veriyor. İleride bende müzik öğretmeni olup öğrencilerime gitar çalmayı öğretmek istiyorum" dedi.



SAMSUN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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