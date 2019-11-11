Kavaklılar Derneği 'Şu Çılgın Türkler'de

Samsun Kavaklılar Derneği üyeleri, Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosunun oynadığı “Şu Çılgın Türkler” adlı oyunu izledi.

Oyunun bitiminde Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, sahneye çocuklarla birlikte çıkarak oyunculara, karanfil takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Erge, “Gazi Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnetle anıyorum. Değerli büyüğüm rahmetli Turgut Özakman’ın yazdığı, Yaşar Gündem'in oyunlaştırdığı 'Şu Çılgın Türkler' adlı eseri burada beğeni ile izledik. Allah onlardan razı olsun. Ayakta alkışladık. Öğrencim Cumhur Kocaoğlu ile gurur duyuyorum. Bu oyun Kurtuluş Savaşımızın Emperyalizme karşı büyük destanıdır. Gelecek nesle bu destanı tiyatro ile aktarırken; Çanakkale ve Sakarya şehitliklerimizi, gelecek nesle göstermemiz şarttır. Nasıl ki Japonlar, Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atım bombasının yıl dönümlerinde, kendi çocuklarına oraları göstererek tarih bilincini aşılıyorlar, 'Şu Çılgın Türkler' adlı oyun da bence, her ilde, her ilçede, hatta köylerimizde sahnelenmelidir. Gazi Atatürk’ün başladığı yerde Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu bunu başarmıştır"diye konuştu.

Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Cumhur Kocaoğlu ise, "Değerli hocama ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Bu güzel çiçeklere de. Bu 10 Kasım günü salonumuzu doldurdunuz. Sağ olun. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Bu oyunu ulusal düzeyde sahnelemek istiyoruz. Türkiye turnesine çıkmak istiyoruz. Ekonomik imkanlarımızı zorluyoruz. Şimdilik Samsunumuza oynamaya devam ediyoruz. Tiyatroda daha büyük işlere imza atmak istiyoruz. Gelmeniz bizlere destektir. Bu 10 Kasım gününde Ata’mızı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyor hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Program toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

SAMSUN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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