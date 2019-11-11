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7’den 70’e herkes güle oynaya fidan dikti Samsun’da 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu

İHA

'11 Milyon Fidanı Toprakla Buluşturuyoruz Projesi' kapsamında Samsun'da güle oynaya 7'den 70'e herkes fidan dikim etkinliğine katıldı. Toplamda 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.

7’den 70’e herkes güle oynaya fidan dikti Samsun’da 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu

‘11 Milyon Fidanı Toprakla Buluşturuyoruz Projesi’ kapsamında Samsun’da güle oynaya 7’den 70’e herkes fidan dikim etkinliğine katıldı. Toplamda 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.
Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 7 Kasım tarihinde yürürlüğe giren genelge ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi.
Bu kapsamda öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Yapılan ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Türkiye’nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedefleniyor. Bu kapsamda ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası bünyesinde Samsun’ da 27 lokasyonda toplam 55 bin 555 fidan dikilmesi planlandı. Başta Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kamu kurumu ve kuruluşlarla iş birliği içinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Atakum Büyükoyumca 100. Yıl Kurtuluş Ormanı alanında gerçekleştirilen etkinliklerde 7’den 70’e herkes güle oynaya fidan diktiler. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte proje kapsamında toprakla buluşturulan fidan sayısı da 85 binin üzerine çıktı.

Vali Kaymak: “Gençler bilinçlenecek ve bizi geleceğe taşıyacak”
Çevre konusunda bilinçlenen gençlerin Türkiye’yi geleceğe taşıyacağını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Türkiye’de bugün 11 milyondan fazla fidan dikiliyor. Bize de verilen hedef 55 bin 55 adet fidandı. Şu anda 83 binden fazla fidanı toprakla buluşturduk. Bu projede bütün fidanlar sahiplenildi. Rastgele sanal ortamda yapılmadı. Gerçek bir fidan dikme etkinliği oldu. Proje başında hemen fidanların paylaşılması anlamında Türkiye’deki ilk 3 il arasına girdik. Samsun’da 2 bine yakın noktada bu gibi ekinlikler sürecek. Çevre ve ağaçlandırma konusunda büyük bir bilinçlenme var. Bugün buraya gelen çocuklarımız da bu bilinçle büyüyecekler ve bu güzel ülkemizi yarınlara taşıyacaklar” dedi.

Başkan Demir: “Her gün ağaç dikme bayramıymış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz”
Çevre ve ağaçlandırma konusuna her gün özen göstereceklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediye olarak çevresel projelere büyük destek veriyoruz. Samsun, fidanları toprakla buluşturma projesine en fazla katılım sağlayan illerden bir tanesidir. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Biz bu bayramı her gün ağaç dikme bayramıymış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize güç verdiniz. Bize gelecekle ilgili umut verdiniz. Yönetici, idareci, öğrenci, aileler, engelliler ve yabancı öğrencilere varana kadar hep birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu projenin geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Diktiğimiz fidanlar ile geleceğe nefes olduk”
Hayatlarında ilk kez fidan diken öğrenciler ise, “Çok güzel bir etkinliğe katıldık. Eğlenceli ve anlamlı bir etkinlikti. Diktiğimiz fidanlarla Türkiye’nin gelecekteki nefesi olduk. Katılım da çok yüksek oldu. Biz bu fidanları dikmeseydik gelecekte oksijen yerine karbondioksit soluyacaktık. Bu etkinlik gayet verimli oldu” şeklinde konuştular.
Etkinliğe ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, kamu kurum temsilcileri ve 7’den 70’ bütün vatandaşlar katıldı.

SAMSUN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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