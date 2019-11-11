Bafra'da 5 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliği çerçevesinde Samsun'un Bafra ilçesinde 5 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Tepecik Mahallesi'nde 7'den 70’e büyük bir katılımla fidanlar toprakla buluşturuldu. Saat 11.11'de başlayan etkinlik büyük ilgi gördü. Bafra İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan 5 bin adet fidan; Kaymakam Cevdet Türkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, daire amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından dikildi. Fidan dikiminin ardından Bafra Belediyesi tarafından katılımcılara pilav dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu fidanlarımızı hep beraber koruyacağız. Baframızda ve Türkiye genelinde fidanların yetişmesi için hep beraber gayret göstereceğiz” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de, "Bugün özel bir gün. Tüm Türkiye’de bu aktivite başladı ve hedefimiz 11 milyon ağaç ve ülkemizi bu fidanlarla süslemek” şeklinde konuştu.

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